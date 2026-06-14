경기도 '택지·공공주택지구 38곳' 합동 안전점검...114건 적발·조치

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우기 배수시설·재해 위험 사면 점검, 폭염 대비 근로자 휴식 체계도 확인

47건 즉시 시정·67건 시정명령..."단순 지적 넘어 실질적 현장 개선 지도"

[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기도가 여름철 기습적인 폭우와 기록적인 폭염 등 자연재난에 대비해 도내 대규모 건설현장을 대상으로 대대적인 선제 점검을 펼쳤다. 최근 중대재해에 대한 사회적 우려가 깊어지는 가운데 도는 실질적인 현장 개선에 초점을 맞춘 촘촘한 안전망 구축에 나섰다.

경기도는 지난 4월 22일부터 5월 18일까지 도내 택지 및 공공주택지구 38개소를 대상으로 '여름철 자연재난 대비 합동 안전점검'을 실시해 총 114건의 지적사항을 적발하고 안전조치를 완료했다고 14일 밝혔다.

경기도청 광교 신청사 전경. [사진=뉴스핌 DB]

도에 따르면 이번 점검은 사업시행자와 시공사의 1차 자체점검 결과를 면밀히 분석한 후 경기도와 한국토지주택공사(LH), 경기주택도시공사(GH) 등 사업시행자 그리고 민간전문가가 한 팀을 이뤄 현장을 직접 살피는 민관 합동점검 방식으로 내실 있게 진행됐다.

핵심 점검 분야는 여름철 수해와 직접적으로 연결되는 취약 시설에 집중됐다. 점검단은 ▲우기 대비 안전관리계획 수립 및 비상연락체계 구축 여부 ▲배수시설 및 가배수로 관리 상태 ▲절토·성토 사면 등 재해 위험요인 ▲하천 및 저류지 등 수해 취약시설 등을 날카롭게 짚어냈다.

점검 결과 적발된 총 114건의 지적사항 중 사안이 경미하고 즉시 시정이 가능한 47건은 현장에서 즉각 조치를 완료했다. 반면 추가적인 보완 작업이 필요한 나머지 67건에 대해서는 해당 사업시행자에게 공식 시정명령을 통보했으며 다가오는 본격적인 장마철 전에 후속 조치를 신속히 마무리하도록 강력히 요청했다.

특히 이번 점검은 외형적인 시설물 점검에만 그치지 않고 '건설현장 근로자의 안전과 생명 보호'라는 소프트웨어 측면도 대폭 강화했다.

도는 현장 관계자들에게 조성공사 공정별 주요 재해사례를 중심으로 스스로 위험 요인을 진단하는 '자가 진단'을 실시하도록 지도했다. 아울러 개정된 관련 법령 취지에 발맞춰 극심한 무더위 속 건설 근로자들을 보호하기 위한 '단계별 휴식 체계' 등 폭염 대비태세 점검도 함께 강화했다.

김수정 경기도 신도시기획과장은 "이번 점검은 형식적인 단순 지적에 그치지 않고 현장에서 실질적인 안전 개선이 이뤄지도록 유도하는 데 전력을 다했다"고 강조했다. 이어 "앞으로도 건설현장 내 중대재해를 원천 차단하고 풍수해와 폭염 등 여름철 기상재해 위험 요인에 선제적으로 대응할 수 있도록 철저한 사전 점검과 지속적인 현장 관리에 최선을 다하겠다"고 전했다.

1141world@newspim.com