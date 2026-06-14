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[NBA] 뉴욕, 샌안토니오 꺾고 53년 만에 파이널 우승...'45점' 브런슨 MVP

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  • 뉴욕 닉스가 14일 NBA 파이널 5차전서 우승했다.
  • 뉴욕은 샌안토니오를 94-90으로 꺾고 53년 만에 정상에 올랐다.
  • 브런슨은 45점으로 MVP에 뽑혀 승리를 이끌었다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 뉴욕 닉스가 53년 만에 미국프로농구(NBA) 파이널 정상에 올랐다.

뉴욕은 14일(한국시간) 미국 텍사스주 샌안토니오 프로스트 뱅크 센터에서 열린 2025-2026 NBA 파이널(7전 4선승제) 5차전에서 샌안토니오 스퍼스를 94-90으로 꺾었다.

[텍사스 로이터=뉴스핌] 뉴욕 닉스의 제일런 브런슨(가운데)이 14일(한국시간) 미국 텍사스주 샌안토니오 프로스트 뱅크 센터에서 열린 2025-2026 NBA 파이널(7전 4선승제) 5차전에서 승리한 이후 세리머니를 하고 있다.  2026.06.14 football1229@newspim.com

시리즈 전적 4승 1패를 기록한 뉴욕은 1972-1973시즌 이후 53년 만에 우승 트로피를 들어 올렸다. 1969-1970시즌 우승을 포함하면 구단 통산 세 번째 정상이다. 뉴욕은 1998-1999시즌 파이널에서 샌안토니오에 1승 4패로 밀려 준우승에 그쳤던 아픔도 27년 만에 되갚았다.

시리즈 내내 맹활약한 제일런 브런슨이 챔피언 결정전 최우수 선수(MVP)로 선정됐다. 브런슨은 이날 양 팀 최다인 45점을 몰아 넣으며 뉴욕의 승리를 이끌었다.

브런슨의 45점은 뉴욕 구단 파이널 한 경기 개인 최다 득점 신기록이다. 종전 기록은 1970년 윌리스 리드가 LA 레이커스를 상대로 작성한 38점이었다. 또 브런슨은 이번 시즌 플레이오프에서 19경기 평균 28.4득점 6.1어시스트 2.6리바운드를 기록하며 맹활약했다.

경기 초반 흐름은 샌안토니오 쪽이었다. 뉴욕은 1쿼터에서 샌안토니오 수비에 막혀 13-23으로 끌려갔다. 2쿼터에 나름 분전했지만, 전반도 37-42로 뒤진 채 마쳤다.

샌안토니오는 3쿼터에도 빅토르 웸반야마와 줄리안 샴페니, 딜런 하퍼를 앞세워 한때 15점 차까지 달아났다. 하지만 뉴욕은 조시 하트, 조던 클락슨, 미첼 로빈슨의 득점으로 추격했고, 65-72까지 격차를 좁힌 채 마지막 4쿼터에 돌입했다.

승부처에서는 브런슨이 해결사로 나섰다. 브런슨은 4쿼터에만 13점을 올리며 샌안토니오 수비를 흔들었다. 뉴욕은 경기 종료 4분48초 전 83-83 동점을 만들었고, 브런슨의 자유투 3개로 86-85 역전에 성공했다.

뉴욕은 막판 위기도 맞았다. 종료 1분 53초를 남기고, 칼 앤서니 타운스가 6반칙으로 물러났고, 하퍼에게 레이업을 허용해 88-88 동점이 됐다. 하지만 브런슨이 다시 연속 득점으로 리드를 가져왔고, 경기 종료 직전 하트와 OG 아누노비가 자유투로 점수를 벌리며 승부에 마침표를 찍었다.

[텍사스 로이터=뉴스핌] 뉴욕 닉스의 제일런 브런슨(가운데)이 14일(한국시간) 미국 텍사스주 샌안토니오 프로스트 뱅크 센터에서 열린 2025-2026 NBA 파이널(7전 4선승제) 5차전에서 드리블을 하고 있다. 2026.06.14 football1229@newspim.com

샌안토니오는 2013-2014시즌 이후 12년 만의 우승에 도전했지만 뉴욕의 뒷심에 밀렸다. 웸반야마는 19점 14리바운드 5블록으로 분전했고, 하퍼도 25점을 넣었지만 팀 패배를 막지 못했다.

MVP에 선정된 브런슨은 경기 후 "누군가 우리를 무시할 때마다 우리는 다시 일어설 방법을 찾았다"며 "어떤 장애물이 있어도 우리는 길을 찾아냈다"고 우승 소감을 밝혔다.

football1229@newspim.com

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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