[2026WC] 28년 만에 복귀한 스코틀랜드, 아이티 꺾으며 36년 만에 월드컵 승리

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[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 28년 만에 월드컵 본선 무대로 돌아온 스코틀랜드가 36년 만에 값진 승리를 거두며 32강 진출의 발판을 마련했다. 반면 52년 만에 월드컵 무대를 밟은 아이티는 투지 넘치는 경기력에도 아쉽게 첫 승점 획득에 실패했다.

스코틀랜드는 14일(한국시간) 미국 매사추세츠주 폭스버러의 보스턴 스타디움에서 열린 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 조별리그 C조 1차전에서 아이티를 1-0으로 꺾었다.

[폭스버러 로이터=뉴스핌] 스코틀랜드가 14일(한국시간) 열린 2026 북중미 월드컵 조별리그 C조 1차전에서 존 맥긴의 결승골을 앞세워 아이티에 1-0으로 이겼다. 2026.06.14 wcn05002@newspim.com

이날 승리로 스코틀랜드는 승점 3을 확보하며 조 선두로 올라섰다. 앞서 열린 경기에서 브라질과 모로코가 1-1로 비기면서 두 팀은 승점 1에 그쳤다.

이번 승리는 스코틀랜드 축구 역사에서도 의미가 크다. 스코틀랜드가 월드컵 본선에서 승리한 것은 1990년 이탈리아 월드컵 조별리그에서 스웨덴을 2-1로 꺾은 이후 무려 36년 만이다. 또한 1998년 프랑스 월드컵 이후 28년 만에 본선 무대를 밟은 스코틀랜드는 복귀전에서 곧바로 승리를 거두며 사상 첫 토너먼트 진출 가능성을 높였다.

반면 아이티는 1974년 서독 월드컵 이후 52년 만에 다시 월드컵 본선 무대를 밟았지만 승점 획득에는 실패했다. 하지만 경기 내용만큼은 결코 밀리지 않았다.

경기 초반 분위기는 아이티가 주도했다. 강한 압박과 빠른 전환으로 스코틀랜드를 흔들었고 몇 차례 위협적인 장면도 만들어냈다. 다만 결정적인 마무리가 부족했다.

시간이 흐르면서 스코틀랜드가 점차 경기 주도권을 가져왔다. 전반 17분 결정적인 장면이 나왔다. 오른쪽 측면을 돌파한 잭 헨드리가 내준 패스를 받은 스콧 맥토미니가 페널티박스 정면에서 강력한 오른발 슈팅을 날렸지만 공은 오른쪽 골대를 강타했다.

한 차례 아쉬움을 삼킨 스코틀랜드는 전반 중반 하이드레이션 브레이크 이후 흐름을 완전히 바꿨다. 짧은 휴식 뒤 공격 강도를 높였고 결국 선제골을 터뜨렸다.

[폭스버러 로이터=뉴스핌] 스코틀랜드의 존 맥긴이 14일(한국시간) 열린 2026 북중미 월드컵 조별리그 C조 1차전 아이티와의 경기에서 선제골을 넣고 세리머니 하고 있다. 2026.06.14 wcn05002@newspim.com

전반 28분 체 애덤스가 골 지역 오른쪽에서 시도한 슈팅이 아이티 골키퍼 선방에 막혀 흘러나왔다. 이를 페널티박스 정면에 있던 존 맥긴이 왼발 슈팅으로 연결했다. 공은 아이티 미드필더 장 리크네르 벨가르드의 발에 맞고 굴절되며 골문 안으로 빨려 들어갔다.

득점 후 맥긴은 자신의 트레이드마크인 '배트맨 세리머니'를 선보였다. 두 손으로 얼굴 주변에 가면 모양을 만드는 세리머니로, 시력이 좋지 않아 고글을 착용하고 축구를 하는 조카를 응원하기 위해 시작한 것으로 유명하다.

1-0으로 전반을 마친 스코틀랜드는 후반 들어 추가골을 노렸고 아이티는 동점골을 위해 공세를 강화했다.

후반 29분 아이티의 뤼방 프로비당스가 페널티박스 왼쪽에서 감아찬 슈팅은 골문 옆으로 살짝 빗나갔다.

[폭스버러 로이터=뉴스핌] 아이티가 14일(한국시간) 열린 2026 북중미 월드컵 조별리그 C조 1차전에서 스코틀랜드에 0-1로 패했다. 2026.06.14 wcn05002@newspim.com

가장 아쉬운 장면은 후반 막판 나왔다. 후반 40분 카를렌 아르쿠스의 크로스를 프랑즈디 피에로가 문전에서 헤더로 연결했지만 공은 골대를 스치듯 지나갔다. 아이티 입장에서는 경기 최고의 동점 기회였다.

이후에도 아이티는 총공세를 펼쳤지만 스코틀랜드 수비진은 끝까지 집중력을 유지했다. 스코틀랜드는 남은 시간을 잘 버텨내며 1-0 승리를 지켜냈다.

스코틀랜드는 20일 모로코와 조별리그 2차전을 치른다. 승리할 경우 조기 32강 진출 가능성도 커진다. 아이티는 같은 날 브라질과 맞붙는다. 첫 경기 패배를 당한 만큼 반드시 승점이 필요한 벼랑 끝 승부가 될 전망이다.

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