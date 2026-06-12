태백시, '여성 광부의 삶과 노동 문학공모전' 15명 시상

AI 핵심 요약beta
- 태백시 여성단체협의회는 12일 여성광부 삶과 노동 문학공모전 시상식을 열었다
- 공모전은 여성 광부들의 삶과 노동 가치를 문학작품으로 재조명하기 위해 기획됐다
- 입상작은 책자로 발간하고 전시 등으로 여성 광부의 삶과 가치를 널리 알릴 예정이다
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[태백=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원 태백시 여성단체협의회는 12일 태백시 가족센터에서 '여성광부의 삶과 노동 문학공모전' 시상식을 진행했다고 밝혔다.
이날 시상식에서는 총 15명의 수상자가 상을 받았고 가족과 여성단체협의회 회원, 지역인사, 심사위원 등이 참석해 이들의 수상을 축하했다.
이 공모전은 석탄산업 현장에서 헌신적으로 일해온 여성 노동자들의 삶과 노동 가치를 문학작품으로 재조명하고 그 기억을 지역 사회의 소중한 자산으로 남기기 위해 기획됐다.
협의회는 공정한 심사를 위해 전문가들로 구성된 심사위원단을 두고 2차례에 걸쳐 철저한 심사를 진행했으며 최종적으로 주제 의식과 작품성이 돋보이는 15명의 입상자를 선정했다.
김미숙 회장은 "탄광촌의 어려운 환경 속에서도 묵묵히 삶을 일군 여성 광부들의 여정은 태백의 역사이며 우리 모두의 소중한 유산"이라고 강조하며 "이번 공모전이 여성 광부들의 노고를 기리고 지역 공동체가 그 의미를 재조명하는 기회가 되길 바란다"고 전했다.
한편 태백시 여성단체협의회는 입상작들을 책자로 발간할 예정이며 향후 시민들을 위한 전시 활동 등을 통해 여성 광부의 삶과 노동 가치를 지역사회에 널리 알릴 계획이다.
onemoregive@newspim.com