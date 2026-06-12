"내가 코딩한 차가 달린다"…폴리텍IV대전캠, AI 체험부스 '북적'

AI 핵심 요약beta
- 한국폴리텍IV대전캠퍼스가 11일 금산 진로행사에 참여했다.
- 중·고생에게 AI 자율주행과 보안 체험부스를 운영했다.
- 대학은 체험형 교육을 확대해 진로 탐색을 돕겠다고 했다.
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[대전=뉴스핌] 오영균 기자 = 한국폴리텍IV대학 대전캠퍼스가 금산 지역 학생들에게 인공지능(AI)과 정보보안 기술을 직접 체험할 수 있는 진로 탐색 기회를 제공했다.
폴리텍IV대전캠퍼스는 지난 11일 금산종합체육관에서 열린 '2026 행복금산 진로꿈틀의 날' 행사에 참여해 중·고등학생 대상 AI·정보보안 체험 부스를 운영했다고 12일 밝혔다.
금산교육지원청이 주관한 이번 행사에는 지역 중·고등학생 약 1400명이 참여했다. 현장에서는 대학과 기관, 직업 관련 단체들이 참여해 학생들의 진로 선택을 돕는 다양한 체험 프로그램을 선보였다.
인공지능과는 '파이썬 기반 자율주행 미니카 제작 및 주행 체험'을 운영했다. 학생들은 간단한 코드를 입력하고 수정하면서 차량의 이동 방향과 움직임이 달라지는 과정을 확인했다.
클라우드보안과는 '카이사르 암호 원리를 활용한 해독 체험'을 진행했다. 참가 학생들은 암호화와 복호화의 기본 원리를 배우고 문제를 직접 풀어보며 정보보안 분야의 기초 개념을 익혔다.
대학 측은 이번 프로그램이 학생들에게 AI와 보안 기술을 어렵게 설명하는 방식이 아닌 직접 조작하고 결과를 확인하는 체험형 방식으로 진행돼 현장 호응이 높았다고 설명했다.
양형규 학장은 "AI와 정보보안은 디지털 전환 시대의 핵심 분야"라며 "이번 체험이 학생들이 미래 기술을 친숙하게 접하고 자신의 적성과 진로를 탐색하는 계기가 되길 바란다"고 말했다. 이어 "앞으로도 지역사회와 협력해 학생들이 현장에서 배울 수 있는 체험형 교육 프로그램을 확대해 나가겠다"고 강조했다.
gyun507@newspim.com