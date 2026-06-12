'별빛이 피는 라벤더'...2026 무릉별유천지 라벤더 축제 13일 개막

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라벤더출렁다리 신설...방문객 편의와 볼거리 확대

[동해=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원 동해시의 대표축제로 자리잡은 '2026 무릉별유천지 라벤더축제'가 오는 13일부터 21일까지 무릉별유천지 일원에서 '별빛이 피는 라벤더'를 주제로 펼쳐진다.

이번 라벤더축제는 매년 다양한 관광객을 유치해온 자리를 더욱 발전시켜 풍성한 콘텐츠와 독특한 공간 연출로 새롭게 단장한 모습으로 방문객을 맞이한다.

[동해=뉴스핌] 이형섭 기자 = 동해 무릉별유천지 라벤더정원. 2025.06.15 onemoregive@newspim.com

축제장은 광활한 라벤더 정원을 중심으로 감성적인 포토존이 조성됐다. 장소는 라벤더 정원 근처로 이전돼 축제장과 정원이 자연스럽게 이어지는 관람 동선으로 설계됐다. 아울러 신설된 라벤더출렁다리 등의 시설로 방문객의 편의와 볼거리를 확대했다.

올해 다양한 체험 프로그램이 마련됐다. 보라색을 테마로 한 플리마켓, 버블쇼, 라벤더 트레일과 DJ박스 등 여러 콘텐츠를 통해 가족 단위 관광객과 MZ세대 모두 즐길 수 있도록 했다.

특히 라벤더를 활용한 체험 프로그램과 참여형 이벤트를 확대해 관람 중심의 축제를 넘어 오감을 만끽하는 체류형 축제로 지속할 계획이다.

이번 축제의 매력 중 하나는 야간 개장이다. 경관조명을 대폭 확대하고 스카이글라이더, 알파인코스터 등의 주요 체험 시설 운영 시간을 연장해 낮과는 다른 매력을 선보인다. 또 싱잉볼 명상, 라벤더 어쿠스틱 버스킹 공연, 보라 테마 팝업스토어 등 감성 프로그램으로 여름밤의 낭만과 힐링을 제공할 예정이다.

[동해=뉴스핌] 이형섭 기자 = 동해시 무릉별유천지 천상의 화원. 2025.04.28 onemoregive@newspim.com

가족 단위 방문객과 어린이를 위해 꿈오름놀이터 등 놀이공간에도 야간 조명을 설치하고 여름 저녁 시간에 안전하게 축제를 즐길 수 있도록 준비했다.

올해 라벤더축제는 강원특별자치도민체육대회와 연계돼 많은 방문객이 예상된다. 동해시민은 평일 무료입장이 가능하며 러닝챌린지와 키즈 상상드로잉 등 부대행사도 운영된다.

시는 외부 왕복 셔틀 운영 등 교통과 주차, 안전관리 전 분야에 걸쳐 철저한 준비를 완료했다.

심규언 동해시장은 "올해 라벤더축제는 풍성해진 콘텐츠와 야간 프로그램으로 특별한 추억을 선사할 것"이라며 "낮에는 아름다운 라벤더 정원을, 밤에는 환상적인 야경과 다양한 프로그램을 즐기며 특별한 시간을 보내시길 바란다"고 말했다.

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