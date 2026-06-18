목요일·음력 5월 4일, 오늘의 띠별운세/생년월일 운세
[재미있는 오늘의 운세] 2026년 6월 18일(목요일·음력 5월 4일, 오늘의 띠별운세/생년월일 운세)
* 가산사주연구소의 재미있는 오늘의 운세는 SNS 문화에 밝은 세대를 중심으로 재편하여 그 나이에 궁금한 점을 해소해 주는 데 중점을 두었다. 음과 양, 오행의 발달에 중점을 두고 분석했다. 대운, 연운, 격국, 합과 충 등은 고려할 수 없어 분석 자료로 활용하지 않았다. 말 그대로 재미로 보는 오늘의 운세다.
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◆ 쥐띠(子)
60년생 : 우연히 만난 사람을 다시 만날 수 있겠다.
72년생 : 순간순간 어려움이 따르겠다.
84년생 : 역풍은 가고 순풍을 만나겠다.
96년생 : 마음 아팠던 일이 잘 해결되겠다.
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◆ 소띠(丑)
61년생 : 사업을 확장할 수 있는 좋은 기회이겠다.
73년생 : 뜻밖의 횡재수를 만나겠다.
85년생 : 고생 끝에 낙이 오는 일이 생기겠다.
97년생 : 좋은 사람을 만나 일이 성사되겠다.
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◆ 범띠(寅)
62년생 : 어렵던 것이 희망을 불러오겠다.
74년생 : 훈풍이 불고, 기분 좋은 음악이 들리겠다.
86년생 : 하고 싶은 일을 할 수 있는 기회이겠다.
98년생 : 다시 만난 인연으로 생각해야 하겠다.
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◆ 토끼띠(卯)
63년생 : 행복감이 밀려오는 사람을 만나겠다.
75년생 : 즐거움을 주는 사람을 만나겠다.
87년생 : 옛 사랑이 다시 찾아오겠다.
99년생 : 생각보다 이익이 훨씬 크겠다.
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◆ 용띠(辰)
64년생 : 원했던 일들이 잘 풀려나가겠다.
76년생 : 사람 관리에 신경을 써야 하겠다.
88년생 : 말대로 뜻대로 일이 돌아가겠다.
00년생 : 믿고 맡기면 좋은 결과로 이어지겠다.
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◆ 뱀띠(巳)
65년생 : 만족한 결과가 있겠다.
77년생 : 다시 찾아오는 사랑을 만나겠다.
89년생 : 여러 사람의 심금을 울리는 주인공이 되겠다.
01년생 : 사랑해 주는 사람을 만나겠다.
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◆ 말띠(午)
66년생 : 묻고 또 물음에 답이 보이겠다.
78년생 : 이별의 아픔이 아물기 시작하겠다.
90년생 : 돌아가는 것이 지름길이겠다.
02년생 : 손잡고 함께 가면 성공할 수 있겠다.
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◆ 양띠(未)
67년생 : 새로운 분야에서 좋은 소식이 있겠다.
79년생 : 사람들이 능력과 재력을 인정해 주겠다.
91년생 : 사람 다음에 돈임을 알고 대처해야 하겠다.
03년생 : 파도 소리 들으며 미래를 약속하겠다.
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◆ 원숭이띠(申)
68년생 : 사업 성공으로 큰 인기를 끌겠다.
80년생 : 소신껏 밀어붙이는 것이 좋겠다.
92년생 : 번창의 기세가 몰려오겠다.
04년생 : 부서지는 약속을 보며 허망함을 느끼겠다.
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◆ 닭띠(酉)
69년생 : 웃음꽃이 만발하겠다.
81년생 : 주위로부터 큰 인정을 받겠다.
93년생 : 다시 찾아오는 사랑을 만나겠다.
05년생 : 남기고 가버린 사람을 원망하겠다.
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◆ 개띠(戌)
70년생 : 기쁜 일이 많이 생기겠다.
82년생 : 새로운 이을 다시 시작하겠다.
94년생 : 오랫동안 품었던 꿈을 펼치겠다.
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◆ 돼지띠(亥)
71년생 : 기세 있게 밀고 나가면 좋은 결과가 있겠다.
83년생 : 준비한 만큼 성과가 있겠다.
95년생 : 사랑하는 관계를 맺겠다.