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[재미있는 오늘의 운세] 2026년 6월 16일

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화요일·음력 5월2일, 오늘의 띠별운세/생년월일 운세

[재미있는 오늘의 운세] 2026년 6월 16일(화요일·음력 5월2일, 오늘의 띠별운세/생년월일 운세)

* 가산사주연구소의 재미있는 오늘의 운세는 SNS 문화에 밝은 세대를 중심으로 재편하여 그 나이에 궁금한 점을 해소해 주는 데 중점을 두었다. 음과 양, 오행의 발달에 중점을 두고 분석했다. 대운, 연운, 격국, 합과 충 등은 고려할 수 없어 분석 자료로 활용하지 않았다. 말 그대로 재미로 보는 오늘의 운세다.

쥐띠

◆ 쥐띠(子)

60년생 : 콧날이 시큰한 사랑이 찾아오겠다.
72년생 : 공공부문 사업에서 낙찰을 받겠다.
84년생 : 결정적 순간일 수 있으니, 투자 적기이겠다.
96년생 : 빨리 걸어가는 것이 좋겠다.
소띠

◆ 소띠(丑)

61년생 : 과정을 중요하게 생각해야 하겠다.
73년생 : 신중하게 생각하는 것이 좋겠다.
85년생 : 최초 생각대로 밀고 가는 것이 중요하겠다.
97년생 : 급할수록 돌아가는 것이 좋겠다.
호랑이띠

◆ 범띠(寅)

62년생 : 창의력을 인정받겠다.
74년생 : 모든 것이 술술 풀리겠다.
86년생 : 돌다리도 두드리고 건너야 하겠다.
98년생 : 안정화 단계로 진입하겠다.
토끼띠

◆ 토끼띠(卯)

63년생 : 좋은 일들이 많이 생기겠다.
75년생 : 일이 크게 번성하겠다.
87년생 : 곳간이 든든하다.
99년생 : 하는 일마다 잘 풀려나가겠다.
용띠

◆ 용띠(辰)

64년생 : 투자하기 좋은 기회이겠다.
76년생 : 사업 확장세가 들불처럼 일어나겠다.
88년생 : 눈 딱 감고 투자하면 행운이 찾아오겠다.
00년생 : 주변으로부터 부러움을 사겠다.
뱀띠

◆ 뱀띠(巳)

65년생 : 재물 운이 매우 좋은 쪽으로 바뀌겠다.
77년생 : 생각했던 대로 일이 추진되겠다.
89년생 : 욕심을 가져야 일이 추진되겠다.
01년생 : 동업하면 좋은 소식이 있겠다.
말띠

◆ 말띠(午)

66년생 : 새로운 사업이 시장에서 신뢰받겠다.
78년생 : 뜻대로 일이 성사되겠다.
90년생 : 함께 하는 것이 좋겠다.
02년생 : 모두를 안고 가는 운명일 수 있겠다.
양띠

◆ 양띠(未)

67년생 : 뜻밖의 좋은 소식을 듣겠다.
79년생 : 지금이 기회이니 잡아야 하겠다.
91년생 : 사업을 시작할 수 있겠다.
03년생 : 예쁜 사랑을 만나 행복하겠다.
원숭이띠

◆ 원숭이띠(申)

68년생 : 즐거운 일만 생기겠다.
80년생 : 지금이 중요한 계기가 될 수 있겠다.
92년생 : 좋은 일이 많이 생기겠다.
04년생 : 순간을 중요하게 여기며 집중해야 하겠다.
닭띠

◆ 닭띠(酉)

69년생 : 어렵던 문제가 해결되겠다.
81년생 : 즐기는 일이 많이 생기겠다.
93년생 : 원했던 일이 성사되겠다.
05년생 : 봄날이 계속되는 행복을 맛보겠다.
개띠

◆ 개띠(戌)

70년생 : 다시 일을 벌이면 좋겠다.
82년생 : 한 단계 뛰어오르겠다.
94년생 : 생각했던 것보다 성과가 크겠다.
돼지띠

◆ 돼지띠(亥)

71년생 : 인기와 돈을 모두 가지게 되겠다.
83년생 : 처음부터 다시 시작해야 하겠다.
95년생 : 다시 또 어려움이 찾아오겠다.

 

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B-52, 캘리포니아 기지서 추락 [워싱턴=뉴스핌] 박정우 특파원 = 미 공군의 B-52 전략 폭격기가 15일(현지시간) 캘리포니아주 에드워즈 공군기지에서 이륙 직후 추락했다. 기지 측이 소셜 미디어 엑스(X)에 게시한 글에 따르면, 이날 오전 11시 20분 추락 사고가 발생했고 구조대가 즉각 현장 대응에 나섰다. 엑스에 올라온 사진에 따르면 사고 직후 기지 상공으로 연기 기둥이 치솟는 모습이 목격됐다. 통상 5명의 승무원이 탑승하는 B-52 폭격기는 냉전 이후 미 공군의 핵심 전력으로 자리 잡아 왔다. 보잉사가 제작한 이 항공기는 애초 원거리 핵 공격용으로 설계됐으나, 이후 이라크와 아프가니스탄에서의 수십 년에 걸친 군사 작전은 물론, 최근에는 이란을 상대로 한 표격 타격 임무까지 수행했다. 월스트리트저널(WSJ)에 따르면 미 공군은 B-52의 1960년대 구형 엔진을 연료 효율이 더 높은 현대식 엔진으로 교체할 계획이다. 이 새로운 엔진과 기타 성능 개량 작업을 통해 이 폭격기는 앞으로도 계속 현역으로 남을 수 있을 것으로 예상된다. 2026년 6월 15일 미국 캘리포니아주 에드워즈에서 미 공군 B-52 폭격기가 추락한 후 에드워즈 공군기지에서 연기가 피어오르고 있다. [사진=로이터 뉴스핌] dczoomin@newspim.com 2026-06-16 05:35
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트럼프 "19일 서명·해협 개방 동시에" [워싱턴=뉴스핌] 박정우 특파원 = 도널드 트럼프 미국 대통령은 14일(현지시간) 이란과의 협정 체결을 계기로 호르무즈 해협이 재개방될 것이라고 밝히며, 중동 지역의 긴장 완화와 원유 수송 정상화에 대한 기대를 재차 강조했다. 트럼프 대통령은 이날 소셜미디어 트루스 소셜에 올린 게시글을 통해 "이번 위대한 합의는 중동 전역에 평화와 안보를 가져올 것"이라며 "금요일(19일) 협정 서명과 동시에 해협이 개방되고, 기뢰 제거 작업을 위해 일정 시간이 필요하다"고 밝혔다. 이어 "이를 통해 역내는 물론 전 세계를 향한 원유 흐름이 양방향으로 다시 정상화될 것"이라고 주장했다. 그는 또 "많은 미국 대통령들이 이란과의 평화를 시도했지만 모두 실패했다"며 "역내 지도자들은 처음으로 진정한 평화를 달성할 수 있도록 도울 대통령을 찾았다"고 자평했다. 이는 자신이 추진 중인 대이란 협상이 기존 외교적 시도, 특히 버락 오바마 전 대통령의 이란 핵협정(JCPOA)rhk 차별화된 성과를 낼 것이라는 점을 부각하려는 발언으로 풀이된다. 앞서 트럼프 대통령은 별도의 게시글을 통해 이란 항구에 대한 미 해군의 봉쇄 조치를 "즉각 해제하도록 승인했다"고 밝힌 바 있어, 이번 발언은 군사적 긴장 완화와 해상 교통 정상화를 병행하는 조치의 연장선으로 해석된다. 다음은 트럼프 대통령의 게시글 전문 번역이다. "이번 위대한 합의는 중동 전역에 평화와 안보를 가져올 것이다. 많은 대통령들이 이란과의 평화를 만들려고 시도했지만, 나 이전에는 모두 실패했다. 역내 지도자들은 처음으로 진정한 평화를 달성할 수 있도록 도울 수 있는 대통령을 찾았다. 금요일 협정 서명과 함께 해협이 개방되면, 기뢰 제거를 위한 목적에서 일정 시간이 소요되겠지만, 역내와 전 세계를 향한 원유가 양방향으로 다시 흐르게 될 것이다. 도널드 J. 트럼프 대통령" 도널드 트럼프 미국 대통령의 소셜미디어 트루스소셜 게시글. [사진=트루스 소셜] dczoomin@newspim.com 2026-06-15 08:19

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긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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