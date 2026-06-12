생거진천 문화축제 10월 9일 개막 '확정'

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진천군 "군민 참여형 프로그램 확대...JTX 염원도 반영"

[진천=뉴스핌] 백운학 기자 = 충북 진천군 대표 축제인 생거진천 문화축제가 오는 10월 9일부터 3일간 열린다.

올해 축제는 지역 미래 비전과 교통망 확충 염원을 함께 담아낼 예정이다.

생거진천 문화축제 포스터. [사진=진천군] 2026.06.12 baek3413@newspim.com

충북 생거진천문화재단과 제47회 생거진천 문화축제 추진위원회는 지난 11일 제1차 추진위원회를 열어 축제 일정과 주제를 확정했다고 12일 밝혔다.

올해 축제 주제는 '새로운 진천의 시작, 함께 여는 미래! 진천행 출발행!'으로 정해졌다.

추진위원회는 해당 주제에 대해 "진천의 새로운 도약과 미래 비전을 군민과 함께 만들어가겠다는 의미를 담았다"고 설명했다.

특히 '진천행 출발행!'이라는 표현에는 지역 발전의 상징적 메시지와 함께 수도권과의 접근성 개선을 위한 JTX 조기 착공에 대한 주민들의 기대가 반영된 것으로 풀이된다.

이번 축제는 군민 참여를 대폭 강화한 점이 특징이다.

재단과 추진위는 군민이 직접 기획하고 참여하는 프로그램을 확대하고 공식 행사와 체험·공연 전반에 주민 참여 요소를 적극 반영할 계획이다.

단순 관람형을 넘어 '함께 만드는 축제'로의 전환을 시도하는 셈이다.

생거진천문화재단과 추진위원회는 향후 세부 프로그램을 확정하고 행사 준비에 속도를 낼 방침이다.

황정후 문화콘텐츠팀장은 "축제 일정과 주제가 확정된 만큼 본격적인 준비에 착수할 것"이라며 "군민이 주도하고 함께 즐기는 진천 대표 축제로 자리매김할 수 있도록 준비에 만전을 기하겠다"고 말했다.

baek3413@newspim.com