익산 '드문모심기' 재배 확산…생산비 절감·농촌 인력난 해소

AI 핵심 요약beta
- 익산시가 11일 벼농사 생산비 절감 위해 드문모심기 보급 확대했다
- 드문모심기는 모 간격을 넓혀 종자·상토비와 노동력을 줄이는 재배기술이다
- 익산시는 전체 벼 재배면적 90%에 적용해 연간 87억 생산비 절감을 기대한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
연간 87억 원 규모 경영비 절감 기대, 농가 소득 증대
익산=뉴스핌】이백수 기자 = 전북 익산시가 벼농사 생산비 절감과 농촌 인력난 해소를 위한 드문모심기 재배기술 보급에 속도를 내고 있다.
11일 익산시에 따르면 시는 지난 2018년 전국 지자체 최초로 드문모심기 시범사업을 도입한 이후 재배면적을 꾸준히 확대해 현재 전체 벼 재배면적 1만5300ha 가운데 약 90%인 1만3770ha에 적용하고 있다.
드문모심기는 모 간격을 넓히고 포기 수를 줄여 심는 재배 방식으로, 육묘상자 사용량 감소에 따라 종자와 상토 비용을 절감할 수 있다. 또한 육묘 관리와 이앙 작업에 필요한 노동력을 줄여 농가의 작업 부담을 덜어주는 장점이 있다.
벼 포기 간격이 넓어지면서 햇빛 투과와 통풍이 원활해져 병해 발생 감소와 생육 환경 개선 효과도 기대된다. 아울러 포기당 이삭 수와 낟알 수가 늘어나 수확량은 안정적으로 유지되는 것으로 알려졌다.
농촌 고령화와 인력 부족, 농자재 가격 상승 등으로 농가 경영 부담이 커지는 상황에서 드문모심기는 생산성을 유지하면서 생산비를 줄일 수 있는 실용적인 재배기술로 평가받고 있다.
농촌진흥청 분석 결과 드문모심기 적용 시 10a당 약 6만3500원의 생산비 절감 효과가 있는 것으로 나타났다. 이를 익산시 적용 면적에 환산하면 연간 약 87억 원의 생산비 절감이 기대된다.
lbs0964@newspim.com