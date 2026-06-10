경기율곡연수원 '6급 미래인재' 정책연구 공감플랫폼 개최

AI 핵심 요약beta
- 경기도교육청율곡연수원이 10일 6급 미래인재 정책연구 공감 플랫폼을 열었다
- 연수생들은 AI·디지털 기반 교육행정 혁신과 스마트 행정 등 정책 과제를 발표했다
- 사람책 공유 세션을 통해 현장 사례를 나누고 우수 과제는 향후 교육정책에 연계할 방침이다
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6급 장기 연수생 40명, AI·디지털 기반 교육행정 혁신 등 연구 과제 발표
40인의 '사람책' 세션 운영…이근규 원장 "미래 행정 역량 지속 강화할 것"
[파주=뉴스핌] 김가현 기자 = 경기도교육청율곡연수원이 교육행정 혁신을 이끌 차세대 중간 관리자들의 정책 연구 성과를 공유하면서 학교 현장과 교육행정의 실질적인 변화를 이끌어낼 실행 방안 모색에 나섰다.
율곡연수원은 10일 경기도교육청 남부청사에서 도교육청 소속 교직원 300여 명이 참석한 가운데 6급 미래인재 성장과정에 참여 중인 지방공무원 연수생 40명의 6개월간 연수 결과를 바탕으로 '6급 미래인재 성장과정 정책연구 공감 플랫폼'을 개최했다고 밝혔다.
행사는 1부 정책 발표와 2부 공유 세션으로 나누어 진행됐다.
1부 정책연구 발표에서는 연수생들이 연구한 미래형 교육행정 혁신 과제들이 대거 공개됐다. 주요 내용으로는 ▲인공지능(AI)·디지털 기반 교육행정 혁신 ▲스마트 행정 서비스 구축 ▲업무 프로세스 개선 ▲데이터 기반 현장 지원체계 마련 등이 다뤄졌다.
이어진 2부 '사람책 공유 세션'에서는 연수생 40명 전원이 각자 한 권의 '사람책'으로 변신해 이색적인 풍경을 연출했다. 청사 5층 복도와 로비에 마련된 분임별 주제 공간에서 연수생들은 자신들이 경험한 행정 혁신 이해도와 실무 기법, 현장 사례를 자유롭게 공유하며 참석자들과 공감대를 형성했다.
율곡연수원은 이번 플랫폼에서 제안된 우수 정책과제들을 도교육청 관련 부서와 적극적으로 공유하고 향후 교육정책 수립 및 현장 지원 체계 개선에 유기적으로 연계해 정책 실행력을 높일 방침이다.
이근규 경기도교육청율곡연수원장은 "이번 공감 플랫폼은 현장의 경험과 정책 아이디어가 긴밀히 연결되는 실천 중심의 장이었다"라며 "앞으로도 현장 기반의 정책연구와 협업 중심 학습을 확대해 경기교육의 미래 행정 역량을 지속적으로 강화해 나가겠다"고 말했다.
beignn@newspim.com