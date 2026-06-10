남원시장직 인수위 연석회의 개최…민선 9기 청사진 구체화

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시민주권 실현 위한 공약사업 발굴 및 정책 방향 논의

국비 확보·지역경제 회복 중심 미래성장 전략 모색

[남원=뉴스핌] 이백수 기자 = 민선 9기 남원시장직 인수위원회가 10일 인수위원과 자문위원 연석회의를 열고 시정 비전과 핵심 공약사업 구체화, 미래 성장전략 마련을 위한 논의에 나섰다.

민선 9기 남원시장직 인수위원회 이날 인수위원과 자문위원 등 50여 명이 참석한 가운데 연석회의를 개최하고 시정 운영 방향과 주요 정책과제를 점검했다.

남원시정 인수위원회[사진=남원시] 2026.06.10 gojongwin@newspim.com

회의는 위원 소개와 인수위원장 인사말, 전체회의, 분과별 회의 순으로 진행됐으며 민선 9기 시정 비전과 공약사업 추진 방향, 정책 발굴 방안 등을 공유했다.

전체회의에서는 인수위원회 운영계획과 시정 운영 방향을 논의했으며 분과별 회의에서는 주요 현안과 공약사업을 점검하고 지역경제 활성화와 미래성장 기반 구축을 위한 정책 과제 발굴에 집중했다.

인수위원회는 민선 9기 시정의 핵심 가치를 '시민주권시대, 남원발전, 시민행복'으로 정하고 시민이 체감할 수 있는 실질적인 성과 창출에 역량을 모으기로 했다.

특히 참석자들은 남원의 지속가능한 발전을 위해 국가예산 확보가 중요하다는 데 뜻을 같이하고 중앙부처 공모사업 대응과 신규 국가사업 발굴, 국비 확보 전략 마련에 적극 나서기로 했다.

이와 함께 기업 유치와 일자리 창출, 청년 정착 지원을 비롯해 문화관광 경쟁력 강화, 농업·농촌 활성화, 생활인구 확대 방안 등에 대해서도 다양한 의견을 제시했다.

최용택 인수위원장은 "인수위원회는 짧은 기간이지만 남원의 미래 4년을 준비한다는 책임감으로 시정 전반을 면밀히 점검하고 있다"며 "위원과 자문위원들의 다양한 의견을 수렴해 실효성 있는 정책 과제를 마련하는 데 최선을 다하겠다"고 말했다.

시민주권시대 인수위원회는 앞으로 주요 업무보고와 현장 점검, 분야별 간담회 등을 통해 민선 9기 시정 운영 방향을 구체화하고 시민이 체감할 수 있는 정책 발굴에 주력할 계획이다.

gojongwin@newspim.com