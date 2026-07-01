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[KMF2026] AI가 K-팝 춤을 '디지털 자산'으로…댄스트럭트, 모션 데이터 플랫폼 공개

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  • 댄스트럭트가 6월 코엑스 KMF 2026에서 K-팝 안무를 3D 모션 데이터로 변환하는 AI 기반 기술을 공개했다.
  • AI 모션 리타게팅과 자동 가공 솔루션으로 다양한 캐릭터·플랫폼에 모션을 적용해 제작 시간·비용을 줄이고 디지털 자산 활용을 극대화했다.
  • 안무 데이터 거래 시 자동 저작권 정산 구조를 구축하고 XR·디지털 휴먼·휴머노이드 로봇 등으로 서비스를 확대해 글로벌 3D 모션 플랫폼을 지향하고 있다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

KMF 2026서 AI 모션 리타게팅 기술 선보여
XR·게임·디지털 휴먼으로 활용 확대
"'춤'도 이제는 데이터가 된다"

[서울=뉴스핌] 정태선 기자 = 지난 6월 서울 삼성동 코엑스에서 열린 '2026 대한민국 가상융합산업대전(KMF 2026)'에서 콘텐츠테크 기업 댄스트럭트는 K-팝 안무를 3차원(3D) 모션 데이터로 변환하고, 이를 인공지능(AI)으로 다양한 캐릭터와 플랫폼에 적용하는 기술을 공개했다. 콘텐츠 제작 과정에서 반복되는 수작업을 줄이고, 안무 데이터를 하나의 디지털 자산으로 활용하겠다는 구상이다.

댄스트럭트는 3D 모션 데이터를 제작·유통하는 플랫폼 '엑스페이지(X-Page)'를 운영하고 있다. K-팝 안무와 숏폼 챌린지 등 최신 모션 데이터를 디지털 콘텐츠 제작에 활용할 수 있도록 제공하는 것이 핵심 사업이다. 게임은 물론 버추얼 아이돌, XR 콘텐츠, 디지털 휴먼 등 다양한 분야에서 활용 범위를 넓혀가고 있다.

이번 전시에서 가장 관심을 모은 기술은 AI 기반 '모션 리타게팅(Motion Retargeting)'이다. 하나의 모션 데이터를 체형과 골격이 다른 캐릭터에 맞게 자동으로 변환하는 기술이다. 기존에는 캐릭터가 바뀔 때마다 디자이너가 움직임을 일일이 수정해야 했지만, AI가 상당 부분을 자동 처리하면서 제작 시간과 비용을 줄일 수 있게 됐다.

콘텐츠 제작 환경이 빠르게 변화하면서 모션 데이터의 활용도도 높아지고 있다. 게임과 메타버스, XR 콘텐츠는 물론 휴머노이드 로봇까지 사람의 움직임을 디지털 데이터로 구현하는 사례가 늘고 있기 때문이다. 업계에서는 AI를 활용한 자동 리타게팅 기술이 콘텐츠 제작 효율을 높이는 핵심 기술 가운데 하나로 자리 잡을 것으로 보고 있다.

댄스트럭트는 안무 데이터 유통 구조에도 차별화를 시도하고 있다. 플랫폼을 통해 안무 데이터가 거래되면 안무가와 엔터테인먼트사 등 권리자에게 저작권 수익이 자동으로 정산되는 구조를 구축했다. AI 기술뿐 아니라 창작자의 권리 보호와 콘텐츠 유통 생태계까지 함께 설계했다는 설명이다.

전시 부스에서는 모션 데이터가 AI를 거쳐 서로 다른 캐릭터에 적용되는 과정을 실시간으로 시연했다. 관람객들은 같은 춤이 캐릭터의 체형과 비율에 맞춰 자연스럽게 변환되는 모습을 확인할 수 있었고, 게임과 버추얼 콘텐츠 제작 과정도 함께 살펴볼 수 있었다.

윤혜린 댄스트럭트 대표는 "댄스트럭트는 3D 모션 데이터를 제작·유통하는 플랫폼 '엑스페이지'를 운영하며 K-팝 안무와 버추얼 콘텐츠에 활용되는 다양한 모션 데이터를 제공하고 있다"며 "AI 기반 자동 가공 기술을 통해 누구나 쉽고 빠르게 모션 데이터를 활용할 수 있는 환경을 만드는 데 집중하고 있다"고 말했다.

윤 대표는 이어 "안무 데이터가 활용될 때마다 창작자에게 저작권 수익이 돌아가는 구조를 마련해 건강한 콘텐츠 생태계를 구축하고자 한다"며 "앞으로는 XR과 디지털 휴먼, 휴머노이드 로봇 등 다양한 산업으로 서비스를 확대해 글로벌 3D 모션 데이터 플랫폼으로 성장해 나갈 계획"이라고 밝혔다.

댄스트럭트는 AI 기반 자동 가공 기술도 고도화하고 있다. 캐릭터 규격이나 파일 형식이 달라도 별도의 수작업 없이 모션 데이터를 적용할 수 있도록 하는 솔루션으로, 현재 플랫폼에도 일부 기능이 적용돼 있다. 회사는 향후 다양한 제작 환경을 지원하는 AI 서비스를 확대해 콘텐츠 제작 전반의 효율성을 높인다는 계획이다.

K-팝을 중심으로 한 버추얼 콘텐츠 시장이 빠르게 성장하면서 3D 모션 데이터의 활용 범위도 넓어지고 있다. 버추얼 아이돌 공연과 디지털 팬미팅, XR 공연, 게임 캐릭터 애니메이션 등 사람의 움직임을 자연스럽게 구현해야 하는 콘텐츠가 늘면서 관련 기술 수요도 함께 증가하는 추세다.

이번 KMF 2026에서 댄스트럭트는 화려한 시연보다 콘텐츠 제작 과정의 비효율을 줄이는 기반 기술에 초점을 맞췄다. AI를 활용해 모션 데이터를 보다 쉽고 빠르게 제작·가공·유통하는 기술은 콘텐츠 산업의 새로운 인프라가 될 가능성을 보여줬다는 평가다.

[서울=뉴스핌] 김상현 기자 = 10일 서울 코엑스에서 열린 '2026 대한민국 가상융합산업대전(KMF 2026)'은 과학기술정보통신부가 주최하는 행사로, '한계를 넘어, 새로운 현실로'를 주제로 B2B·B2C 전시와 글로벌 컨퍼런스, 투자마켓 등 다채로운 프로그램을 12일까지 선보인다. 2026.06.10 heykim@newspim.com

 

 

 

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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