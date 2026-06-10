'충북 대전환' 시동…도지사직 인수위 출범

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

실용·효율 앞세워 민선 9기 도정 밑그림 착수

[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 제37대 충북도지사직 인수위원회가 10일 공식 출범하며 민선 9기 도정 준비가 본격화됐다.

'충북 대전환'을 기치로 내건 새 도정은 실용과 효율을 중심으로 정책 방향을 구체화할 전망이다.

10일 신용한(왼쪽) 충북지사 당선인이 이강일 인수위원장에게 위촉장을 전달한 후 악수를 하고 있다. [사진=충북도지사직 인수위] 2026.06.10 baek3413@newspim.com

인수위원회는 이날 충북연구원에서 인수위원 위촉식과 현판 제막식을 갖고 공식 활동에 돌입했다. 출범식에는 신용한 충북지사 당선인을 비롯해 인수위원 20여 명이 참석했다.

행사는 인수위원 위촉식, 현판 제막식, 인수위원 간담회 순으로 진행됐다. 이 자리에서는 새 도정의 비전과 운영 방향, 주요 현안에 대한 논의가 이뤄졌다.

인수위원회는 향후 도민 삶의 질 향상과 민생 안정을 최우선 과제로 삼고 지역 발전을 위한 정책 과제를 집중 점검할 계획이다.

특히 형식적 절차를 줄이고 실질적인 정책 검토에 집중해 당선인의 도정 구상을 구체화하는 데 초점을 맞출 방침이다.

충북도지사직 인수위원회 출범식.[사진=충북도지사직 인수위] 2026.06.10 baek3413@newspim.com

이강일 인수위원장은 "새로운 충북을 만들기 위해 실용과 효율이라는 당선인의 뜻을 최우선 가치로 삼겠다"며 "도민의 눈높이에 맞는 정책을 발굴하고 차질 없는 도정 인수에 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

신용한 당선인은 "충북 대전환은 선택이 아닌 필수 과제"라며 "도민 삶의 변화를 체감할 수 있도록 현장의 목소리를 충분히 반영해 충북의 미래 비전을 구체화해 달라"고 말했다.

인수위원회는 앞으로 분과별 주요 현안 보고를 받고 현장 점검과 분야별 간담회를 이어가며 민선 9기 도정 운영의 밑그림을 마련할 예정이다.

baek3413@newspim.com