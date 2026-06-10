가평군, 청년 맞춤형 지원 통해 '창업 성공' 견인

AI 핵심 요약beta
- 가평군이 청년창업 지원으로 두 업체의 공항 면세점 입점을 확정했다
- 잣 닭강정은 5월 첫 입점했고 과실 증류주 달과031도 입점했다
- 군은 청년 맞춤 지원을 강화해 추가 성공 사례를 만들겠다 했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[가평=뉴스핌] 정종일 기자 = 경기 가평군이 청년창업 지원 정책을 통한 업체 두 곳이 인천공항 면세점에 입점이 확정되는 가시적 성과를 냈다.
10일 가평군에 따르면 인천국제공항 면세점 입점 업체는 가평 특산물인 잣을 활용한 '잣 닭강정'이 지난 5월 가평 지역 업체 최초로 입점했다. 이를 통해 지역 농산물의 부가가치를 높이는 주류 브랜드를 개발해 가평산 사과와 포도, 배를 활용한 과실 증류주 브랜드 '달과031'의 입점이 확정되면서 국내외 관광객들에게 가평 농산물의 가치를 알릴 수 있는 발판을 마련했다.
이는 청년 맞춤형 취‧창업 교육과 1대 1 컨설팅, 지원사업을 통한 창업 기반 구축 지원 등이 지역 청년들의 성공적인 창업으로 이어졌다는 평가받고 있다.
또 꾸준한 매출 증가와 함께 취약계층을 위한 나눔 활동도 이어가며 지역사회와 상생하는 기업으로 성장하고 있다.
청년기업 대표들은 "가평군의 지원과 주민들의 관심 덕분에 안정적으로 성장할 수 있었다"면서 "가평 농산물의 가치를 알리고 싶다는 마음으로 창업에 도전했고 지역 농가와 함께 성장하는 브랜드를 만들어 가겠다"고 말했다.
가평군 관계자는 "청년 창업가들이 안정적으로 사업을 운영하고 성장할 수 있도록 다양한 지원정책을 추진하고 있다"며 "앞으로도 청년 맞춤형 지원을 강화해 더 많은 성공 사례를 만들어 가겠다"고 말했다.
observer0021@gmail.com