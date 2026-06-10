이원택 전북지사 당선인 인수위 출범…민선 9기 밑그림 착수

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재생에너지·피지컬AI 중심 5개 분과 체제 운영

메가시티·올림픽·AI반도체 특위 가동 본격화

[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 이원택 전북특별자치도지사 당선인이 인수위원회를 공식 출범시키고 민선 9기 도정 운영 방향과 핵심 공약 구체화 작업에 들어갔다.

이 당선인은 10일 전북바이오융합산업진흥원에서 신형식 인수위원장을 비롯한 인수위원, 자문위원 등 100여 명이 참석한 가운데 인수위원회 현판식을 열고 본격적인 활동을 시작했다.

이원택 전북지사 당선인 인수위 현판식[사진=이원택 캠프]2026.06.10 lbs0964@newspim.com

이어 전북테크비즈센터에서 열린 전체회의에서는 인수위원들에게 임명장을 수여하고 향후 운영 방향을 공유했다.

인수위원회는 신형식 전 한국기초과학지원연구원(KBSI) 원장을 위원장으로 재생에너지·피지컬AI 미래산업분과, 체감성장분과, 도민주권분과, 글로벌K분과, 도민행복분과 등 5개 분과 체제로 운영된다.

재생에너지·피지컬AI 미래산업분과는 재생에너지 산업과 피지컬AI를 중심으로 미래 성장동력 발굴과 첨단산업 육성 전략을 마련한다.

체감성장분과는 소상공인·중소기업 지원과 지역산업 경쟁력 강화 방안을, 도민주권분과는 도민 참여 확대와 안전·소방·인권 정책 등을 점검한다.

글로벌K분과는 K-컬처·K-푸드·K-농정 등 전북의 글로벌 경쟁력 강화 방안을 마련하고, 도민행복분과는 농어촌 기본소득과 복지·환경 분야 정책을 중점적으로 다룰 예정이다.

이와 함께 5극3특 호남·제주 메가시티 특별위원회, 하계올림픽 특별위원회, 200조 AI반도체 인프라 구축 특별위원회 등 3개 특별위원회도 운영한다.

호남·제주 메가시티 특위는 초광역 협력체계 구축 방안을, 하계올림픽 특위는 올림픽 유치 전략을 검토한다. AI반도체 인프라 구축 특위는 전북의 미래 산업 경쟁력 확보를 위한 중장기 발전 전략 수립에 나선다.

인수위원회는 이날부터 오는 30일까지 20일간 활동하며 민선 9기 도정 청사진 마련에 집중할 계획이다.

신형식 인수위원장은 "인수위원회는 단순한 업무 인수·인계를 넘어 전북의 미래 비전과 성장 전략을 구체화하는 역할을 맡게 될 것"이라며 "도민이 체감할 수 있는 변화와 성과를 만들 수 있도록 책임감 있게 활동하겠다"고 말했다.

이원택 당선인은 "인수위원회는 전북 대도약을 위한 청사진을 완성하는 출발점"이라며 "재생에너지와 피지컬AI, 새만금 미래산업, 도민 체감성장 등 핵심 과제를 면밀히 점검해 도민과의 약속을 차질 없이 실천할 수 있도록 준비하겠다"고 밝혔다.

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