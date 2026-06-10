李在明将会见比利时首相和欧盟领导人 聚焦供应链与安全议题

纽斯频通讯社首尔6月10日电 正在欧洲访问的韩国总统李在明当地时间10日在比利时首都布鲁塞尔与比利时首相举行首脑会谈后，出席欧盟峰会。

图为当地时间9日，韩国总统李在明在布鲁塞尔与当地侨胞举行座谈会。【图片=KTV截图】

据总统府青瓦台介绍，李在明当天上午与比利时首相巴尔特·德韦弗举行会谈，下午会见比利时国王菲利普。今年恰逢韩国与比利时建交125周年，双方计划以此为契机进一步增进政治互信，扩大中小企业合作，并推动韩国企业拓展欧洲市场。

总统府国家安保室长魏圣洛表示，比利时拥有安特卫普港这一欧洲重要物流枢纽，同时在化工、生物医药等产业领域具备较强竞争力。韩国政府希望借助双方合作，为韩国企业进一步进入欧洲市场创造更加有利条件。

当天晚些时候，李在明还将与欧洲理事会主席安东尼奥·科斯塔以及欧盟委员会主席乌尔苏拉·冯德莱恩举行会谈。这是韩国总统时隔8年再次对欧盟进行双边访问。

据青瓦台公布的信息，韩欧将以韩欧自由贸易协定（FTA）为基础，探讨进一步深化经贸合作，并就安全与防务合作、韩半岛局势、中东局势以及能源供应链稳定等议题交换意见。

魏圣洛表示，欧盟作为全球最大的贸易集团之一，是韩国推进"G7+外交"战略的重要合作伙伴。在当前国际形势不确定性持续增加的背景下，双方将重点讨论加强供应链韧性和安全领域协作等问题。

结束在比利时的相关活动后，李在明将于当晚前往意大利首都罗马，开始对意大利进行国事访问并停留至13日。此次欧洲之行还包括访问梵蒂冈以及赴法国埃维昂出席七国集团（G7）领导人会议等行程。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社