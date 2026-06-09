이장섭 청주시장 당선인, 인수위 10일 출범…위원장에 황재훈

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전문성·현장성·개방성 내세운 15명 구성…"공약 실행 로드맵 마련"

[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 이장섭 청주시장 당선인이 민선 9기 시정 인수를 담당할 인수위원회를 구성하고 공식 출범을 예고했다.

이 당선인은 9일 "시정 철학과 공약을 구체화하고 향후 청주시 운영의 방향을 설정할 '시민특별시 청주시장직 인수위원회'를 구성했다"며 인수위원 명단을 발표했다.

이장섭 청주시장 당선인. [사진=이장섭 페이스북] 2026.06.09 baek3413@newspim.com

인수위원회는 '혁신과 소통'을 기조로 ▲전문성 ▲현장성 ▲개방성을 핵심 가치로 내세웠다.

형식 중심의 조직 구성을 지양하고 정책 전문가와 현장 활동가를 함께 배치했다는 설명이다.

위원회는 위원장과 부위원장을 포함해 총 15명으로 꾸려졌으며 4개 분과로 운영된다.

위원장에는 황재훈 국토교통부 중앙도시계획위원장이 선임됐다.

도시계획 분야 전문가인 황위원장은 이 당선인의 핵심 공약인 오송·옥산·오창을 잇는 북서벨트 신도시 구상 등 도시정책 전반을 총괄할 것으로 보인다.

부위원장은 김형근 전 충북도의회 의장이 맡았다. 지방의회 경험과 공공기관 운영 경력을 바탕으로 인수위 운영을 지원할 예정이다.

자문위원장에는 오세동 전 청주시 부시장이 위촉됐다. 시정 전반에 대한 행정 경험을 토대로 정책 자문 역할을 수행한다. 자문위 부위원장에는 이지은 육거리시장 상인이 참여해 지역 소상공인 의견을 반영할 계획이다.

인수위는 정책 전문성을 강화하기 위해 대학 교수와 연구진을 포함했고, 주요 현안에 대해서는 현장 방문 등을 병행하는 방식으로 검토를 진행할 방침이다.

또 온라인과 오프라인 창구를 통해 시민 의견을 수렴하는 구조도 운영할 예정이다.

이 당선인은 "공약을 점검해 실행 가능한 계획으로 구체화하고 행정의 연속성을 유지하면서 변화도 함께 추진하겠다"며 "전문가와 시민 의견을 반영해 시정의 기틀을 마련하겠다"고 말했다.

인수위원회는 10일 현판식과 첫 전체 회의를 시작으로 공식 활동에 들어간다.

이후 청주시 각 부서로부터 업무 보고를 받고 공약 이행 방안과 주요 현안을 검토할 계획이다. 활동 결과는 민선 9기 출범 이후 공개된다.

baek3413@newspim.com