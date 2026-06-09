수원도시공사, SNS 퀴즈 이벤트로 '수원 방문의 해' 알리기

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수원 방문의 해 기념 SNS 퀴즈 진행

정답 맞힌 시민 100명에 커피 쿠폰 제공

[수원=뉴스핌] 노호근 기자 = 수원도시공사는 2026~2027 '수원 방문의 해'를 맞아 9일부터 글로벌 관광도시 수원의 매력을 알리기 위해 SNS 퀴즈 이벤트를 진행한다고 밝혔다.

수원 방문의 해 기념 SNS 이벤트 홍보 포스터.[사진=수원도시공사]

이번 이벤트는 '글로벌 관광도시 수원의 구석구석 숨은 매력 확산'을 주제로 하는 초성 퀴즈 방식으로 진행된다.

참여자는 문장 속 초성 표현인 'ㅅㅇㅂㅁㅇㅎ'의 정답을 맞히면 된다.

퀴즈 문장은 '2026년 수원화성 축성 230주년, 2027년 유네스코 세계유산 등재 30주년! 특별한 해를 맞아 SUWON FOR YOU, 현재 1500만 관광객이 찾는 글로벌 관광도시 수원을 만들어가기 위한 2026~2027 를 추진 중입니다'로 수원도시공사가 추진 중인 '2026~2027 수원 방문의 해'를 의미한다.

이벤트 참여는 오는 19일까지 수원도시공사 공식 인스타그램, 페이스북, 블로그, 카카오톡 등 SNS 채널을 통해 가능하다.

공사는 응모자 가운데 100명을 추첨해 커피 쿠폰을 증정할 계획이며 당첨자는 이달 23일 발표한다.

이영인 수원도시공사 사장은 "수도권을 대표하는 관광지인 수원 방문의 해를 맞아 시민과 소통하기 위한 SNS 이벤트를 마련했다"며 "많은 시민이 참여해 수원과 수원화성이 더욱 널리 알려지는 계기가 되길 바란다"고 말했다.

seraro@newspim.com