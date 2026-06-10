전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.06.10 (수)
KYD 디데이
문화·연예 문화·연예일반

속보

더보기

[씨네톡] '디스클로저 데이', 충격과 공포의 SF…인간성의 깊이를 담다

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 스티븐 스필버그가 연출한 SF영화 '디스클로저 데이'가 10일 개봉한다.
  • 국가기밀을 폭로하려는 남자와 이를 막으려는 세력이 외계 존재의 진실을 두고 추격전을 벌인다.
  • 미지의 존재가 불러오는 공포·호기심 속에서 진실 은폐가 인류와 인간성에 미치는 문제를 묻는 작품이다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 스티븐 스필버그 감독의 신작 '디스클로저 데이'가 수십년 간 은폐된 진실 앞에 선 인간들의 심리를 그려낸다. 인간 외의 새로운 존재와 예측할 수 없는 가능성에 대해 모두의 호기심과 공포, 혼란, 충격을 영화에 담아냈다.

영화 '디스클로저 데이'가 10일 개봉을 앞두고 언론배급시사를 통해 국내에 최초 공개됐다. 'E.T.' '우주 전쟁'으로 여러 차례 SF 장르에 애정을 보여온 거장 스티븐 스필버그의 작품이자, 에밀리 블런트와 조쉬 오코너, 콜린 퍼스 등 탄탄한 배우진의 참여로 글로벌 영화 팬들의 기대를 한 몸에 받는 작품이다.

영화 '디스클로저 데이'의 한 장면. [사진=유니버설 픽쳐스]

미국의 한 비정부조직이 진실을 폭로하려는 한 남자를 쫓는다. 국가 기밀 업무의 보안을 유지하는 외부 업체의 직원 다니엘(조쉬 오코너)은 자신도 모르는 이상한 힘과 충격적인 기밀을 세상에 폭로하려고 하고, 조직의 수장 스캔런(콜린 퍼스)은 그의 손에 달려있는 기밀을 수단과 방법을 가리지 않고 지키려 한다.

영화가 시작되면서 다니엘이 다니던 회사의 정체, 스캔런과 미국 정부의 관계, 정확히 무엇을 숨기고 또 폭로하려 하는지 미스터리가 이어진다. 조쉬 오코너, 에밀리 블런트 같은 중량감있는 배우들의 연기에 시시각각 빠져들면서도 이들이 왜 이러는지, 둘의 관계는 무엇으로 연결되는지 얼른 납득하기가 어렵다.

영화 '디스클로저 데이'의 한 장면. [사진=유니버설 픽쳐스]

다니엘이 빼내어 세상에 폭로하려고 하는 진실이 무엇인지 알게 된 이후에도 미스터리는 계속된다. 외계인들의 능력이 정확히 어떤 것인지, 이 폭로의 파장이 어떠할지 누구도 알 수 없다. 마치 외계인의 존재처럼이나 작품 자체가 불편한 궁금증을 자극한다. 영화를 보는 내내 알 수 없는 것, 예측 불가능함에서 오는 공포감이 흥미진진하게 이어진다.

에밀리 블런트는 마가렛 역을 맡아 기상캐스터부터 과거의 트라우마와 현재의 위기를 잇는 중요 인물로 활약한다. TV뉴스의 앵커로서 존재감은 물론 한국어를 포함한 알 수 없는 외국어와 외계어를 구사하고, '미션 임파서블'을 방불케하는 액션도 소화한다. 스릴러와 호러를 오가는 추격신에서 조쉬 오코너 역시 발군의 연기력을 보여준다.

영화 '디스클로저 데이'의 한 장면. [사진=유니버설 픽쳐스]

감독은 영화 속 외계 존재를 등장시키면서 그에 대한 다채로운 인간의 반응을 모두 건드린다. 미지에 대한 공포, 호기심, 부정과 회피 등 다양한 인물의 반응과 더불어 한 인물도 여러 감정을 거쳐가게 된다. 인간이 외계인을 연구하고 역설계해 얻게 된 능력 역시 상상을 초월하는 '절대적인 능력'으로 묘사된다. 동시에 가장 '악하게' 이용되거나 완벽한 소통의 능력으로도 표현된다.

결국 스필버그 감독은 중요한 사실을 은폐하는 것이 전지구적인 또 다른 문제를 야기한다고 말하는 듯하다. 'E.T.'에서 익숙한 비주얼의 외계인이 등장하고, 외계인을 겁내고 이용하고 학대하며 그 존재가 알려질까 두려워하는 것조차 인간이다. 은폐론자들은 종교를 동원하고 혼란을 걱정하지만, 결국 진실을 판단하고 행동하고 책임지는 것은 모두의 몫이다. 행성을 초월한 논리를 통해 가장 지구적이고 인간적인 문제의식을 제기한다.

영화 '디스클로저 데이'의 한 장면. [사진=유니버설 픽쳐스]

'디스클로저 데이'는 우리가 가장 두려워하는 것, 중요하게 생각하는 것의 의미를 일깨운다. 한 인간으로서 정체성의 문제, 타인과 깊이 소통하고자 하는 욕구, 어떤 두려움도 우리가 함께 풀어나갈 수 있다는 믿음 같은 것을 생각하게 한다. 오래도록 SF 장르와 인간성, 본질의 구현을 고민해온 할리우드 흥행 감독이자 거장의 수준이 느껴진다. 12세 이상 관람가, 10일 개봉한다. 

jyyang@newspim.com

[관련키워드]

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
"AI 랠리 아직 끝나지 않았다" [서울=뉴스핌] 고인원 기자= 글로벌 증시가 반도체주 급락 충격에서 벗어나 반등에 나서고 있다. 브로드컴(AVGO)의 실적 전망 실망으로 촉발된 AI(인공지능) 관련주 매도세가 진정되면서 투자심리가 회복되고 있지만, 월가에서는 향후에도 높은 변동성이 이어질 수 있다는 경고가 나오고 있다. 9일(현지시간) 미국 주가지수 선물은 상승세를 나타냈다. 기술주 중심의 나스닥100 선물은 0.7% 올랐고 유럽 기술주도 이틀 연속 상승하며 지난주 낙폭 일부를 만회했다. 한국 코스피도 기술주 반등에 힘입어 8% 넘게 급등했다. 앞서 글로벌 증시는 지난 금요일 브로드컴의 실망스러운 전망이 AI 관련주 전반의 고평가 우려를 자극하면서 큰 폭의 조정을 겪었다. 미국 반도체주 급락은 아시아와 유럽 증시로 확산되며 글로벌 기술주 전반을 흔들었다. 하지만 월가에서는 이번 조정을 강세장 종료 신호가 아닌 '건강한 숨 고르기'로 보는 시각이 우세하다. 브로드컴 간판 [사진=블룸버그통신] ◆ "조정은 매수 기회" 미국 에드워즈자산운용의 로버트 에드워즈 최고투자책임자(CIO)는 최근 기술주 조정을 "투자자들에게 주어진 선물"이라고 평가했다. 그는 "급격한 하락이 나올 때마다 강한 매수세가 유입되고 있다"며 "매출 성장과 기업 이익 증가라는 강력한 펀더멘털은 여전히 살아 있다"고 말했다. 에드워즈는 올해 말 S&P500 지수가 7700포인트까지 상승할 것으로 전망했다. 다만 차기 미 연방준비제도(Fed·연준) 의장 인선 불확실성과 호르무즈 해협 재개방 지연 등이 변수로 작용할 경우 7~12% 수준의 조정이 나타날 수 있다고 내다봤다. 그는 "강세장에서는 급등과 급락이 반복된다"며 "변동성은 강세장에 참여하기 위해 치러야 하는 입장료"라고 강조했다. ◆ "성장 스토리 훼손 아니다" 일부 전문가들은 최근 조정을 기술주 거품 붕괴가 아닌 가격 재조정 과정으로 해석했다. 컬럼비아 스레드니들 인베스트먼트의 앤서니 윌리스 수석 이코노미스트는 "최근 약세는 성장 스토리의 붕괴가 아니라 시장이 지나치게 낙관적이었던 가격 수준을 재평가하는 과정"이라고 분석했다. 그는 "AI 낙관론에 힘입어 미국 증시는 9주 연속 상승했지만 예상보다 강한 고용지표가 발표되면서 투자자들이 금리 전망을 다시 점검하기 시작했다"고 설명했다. 이어 "AI 산업의 다음 성장 단계에 필요한 막대한 투자 비용과 과도하게 집중된 투자 포지션도 최근 조정의 배경"이라고 덧붙였다. ◆ 씨티 "AI 강세론자와 약세론자 충돌" 씨티그룹은 최근 조정 이후 미국 증시 수급 구조가 오히려 더 건전해졌다고 평가했다. 씨티는 올해 말 S&P500 목표치를 기존 7700포인트에서 8100포인트로 상향 조정했다. 이는 현재 수준보다 약 10% 높은 수치다. 다만 시장 내부에서는 AI 강세론자와 약세론자가 첨예하게 맞서고 있다고 진단했다. 지난주 미국 증시에서는 147억달러 규모의 신규 공매도 포지션이 구축된 반면 47억8000만달러 규모의 신규 매수 포지션도 유입됐다. 씨티는 "거시경제 둔화를 우려하는 투자자들과 AI 관련주 조정을 매수 기회로 보는 투자자들이 동시에 시장에 존재하고 있다"고 분석했다. 특히 현재 나스닥 매수 포지션의 72%가 여전히 수익 구간에 있는 만큼 이번 주 예정된 주요 기술기업 실적이 기대에 못 미칠 경우 차익실현 매물이 다시 출회될 수 있다고 경고했다. 그럼에도 월가의 전반적인 시각은 여전히 낙관적이다. AI 투자 확대와 견조한 기업 실적, 대형 IPO 기대감 등이 미국 증시의 상승 흐름을 지탱할 것이라는 전망이 우세하다. 다만 전문가들은 "강세장은 이어지겠지만 변동성 역시 더욱 커질 것"이라고 입을 모으고 있다. koinwon@newspim.com 2026-06-09 21:57
사진
앤스로픽, '클로드 페이블 5' 출시 [뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 인공지능(AI) 스타트업 앤스로픽이 자사 미토스(Mythos)급 AI 모델의 일반 공개 버전을 출시했다. 지난 4월 출시 직후 AI가 인간을 향한 사이버 무기로 사용될 수 있다는 충격을 준 후 안전장치가 강화된 버전이다. 앤스로픽은 9일(현지시간) 미토스급 AI 모델의 공개 버전인 '클로드 페이블 5(Claude Fable 5)'를 출시한다고 밝혔다. 다만 사이버보안 같은 위험 분야에서의 사용은 차단하는 안전장치를 적용했다. 4월 미토스 프리뷰 출시가 소프트웨어 결함을 찾아내는 능력으로 전 세계에 충격파를 보낸 지 두 달 만이다. 당시 미토스 프리뷰는 인기 소프트웨어들에서 수천 건의 이전에 알려지지 않은 보안 취약점을 자동으로 찾아내며 전 세계에 충격을 안겼다. 이러한 능력은 보안 강화에 활용될 수 있지만, 사용자 의도에 따라 곧바로 강력한 사이버 무기로 변할 수 있기 때문이다. 앤스로픽이 이날 공개한 클로드 페이블 5는 광범위한 사용을 위해 만든 가장 강력한 모델로 소프트웨어 엔지니어링과 분석에서의 성능이 강조됐다. 노트북 디스플레이에 표시된 앤스로픽 로고 [사진=블룸버그통신] 앤스로픽은 공식 발표문에서 "클로드 페이블 5는 일반 사용을 위해 안전하게 만들어진 미토스급 모델"이라고 설명했다. 이 모델은 앤스로픽의 기업 고객과 유료 가입자가 사용할 수 있다. 회사는 사이버보안과 생물학을 포함한 특정 고위험 분야에서 응답을 차단하는 새 안전장치 덕분에 광범위한 출시가 가능해졌다고 밝혔다. 앤스로픽은 같은 날 가드레일이 제거된 '클로드 미토스 5(Claude Mythos 5)'도 함께 출시했다. 다만 이 모델은 소규모 사이버 방어 인프라 제공업체들을 대상으로만 출시된다. 회사는 클로드 미토스 5를 초기에 미 정부와 협력하는 '프로젝트 글래스윙(Project Glasswing)'을 통해 배포할 계획이라고 설명했다. 기존 클로드 미토스 프리뷰의 업그레이드 버전이다. 클로드 미토스 프리뷰에 접근 권한이 있던 사용자들은 새 클로드 미토스 5로 업그레이드할 수 있다. 회사는 시간이 지남에 따라 더 광범위한 신뢰 접근 프로그램(Trusted Access Program)을 통해 클로드 미토스 5의 접근을 확대할 계획이라고 밝혔다. 클로드 페이블 5는 앤스로픽이 미 증권거래위원회(SEC)에 IPO 사업설명서를 비공개 신청했다고 발표한 지 수일 만에 나왔다.  앤스로픽은 지난해 약 100억 달러의 연간 매출에서 5월에는 매출 런레이트가 470억 달러로 증가했다고 밝혔다. 최근 9650억 달러 기업 가치로 자금 조달 라운드를 마무리하면서 3월 말 8520억 달러로 평가된 주요 경쟁사 오픈AI를 추월했다.  mj72284@newspim.com 2026-06-10 02:37

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동