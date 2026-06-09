롯데GRS, 폐유니폼 2000여 벌 재활용…전 매장에 친환경 유니폼 도입

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롯데리아·엔제리너스·크리스피크림도넛에 순차 적용…탄소배출 저감 효과 기대

폐유니폼 수거부터 재생산까지 선순환 구축…ESG 경영 실천 강화

[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 롯데GRS가 자원순환 기반 ESG 경영의 일환으로 폐유니폼을 재활용한 리사이클링 유니폼을 도입한다.

롯데GRS는 '헌 옷 다오, 새 옷 줄게' 프로젝트를 통해 제작한 친환경 유니폼을 9일부터 전국 롯데리아, 엔제리너스, 크리스피크림도넛 매장에 순차 적용한다고 밝혔다.

리사이클링으로 제작된 하계 유니폼. [사진=롯데GRS 제공]

이번 유니폼은 각 점포에서 사용이 종료된 폐유니폼을 회수해 분류·세척한 뒤 재가공한 원단과 리사이클링 원단을 결합해 제작됐다. 축구 유니폼 스타일의 스포티한 디자인을 적용했으며, 여름철 근무 환경을 고려해 경량성과 흡습속건 기능을 갖춘 기능성 소재를 사용한 것이 특징이다.

롯데GRS는 이번 프로젝트를 통해 2000여 벌 이상의 폐유니폼을 재활용했다. 회사는 이를 통해 폐기물 발생을 줄이고 자원 재활용을 확대하는 동시에 약 4tCO₂e 규모의 탄소 저감 효과를 거둔 것으로 추산했다. 이는 30년생 소나무 약 440그루가 1년 동안 흡수하는 탄소량과 맞먹는 수준이다.

프로젝트는 지속가능한 유니폼 제작 기술을 보유한 Monsenu와 협업해 진행됐다. 롯데GRS는 앞서 폐페트병을 재활용한 친환경 섬유 '리젠(REGEN)' 소재 유니폼을 직영점에 도입하는 등 자원순환 활동을 이어오고 있으며, 향후 포장재와 운영 자재 등으로 친환경 활동 범위를 확대할 계획이다.

롯데GRS 관계자는 "브랜드별 정체성을 유지하면서도 점포에서 수거한 폐유니폼을 재활용해 제작했다는 점에서 의미가 크다"며 "유니폼과 자재, 포장재 등 전반에 걸쳐 선순환 구조를 확대해 나가겠다"고 말했다.

mkyo@newspim.com