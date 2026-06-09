안양시, 보건복지부 장관 표창 수상...아동 친화 환경 조성 우수

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

선정된 전국 6개 지자체 중 경기도에서는 안양시가 유일

아이와 부모가 모두 행복한 아동 친화 도시 안양 완성

[안양=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 안양시는 '아동 친화 환경 조성 우수 지자체'에 선정돼 보건복지부 장관 표창을 수상했다고 9일 밝혔다.

선정된 전국 6개 지자체 중 경기도에서는 안양시가 유일하다. 표창 전수식은 이날 오전 10시 시청 3층 접견실에서 진행됐다.

9일 오전 10시 시청 3층 접견실에서 열린 아동 친화 환경 조성 우수 지자체 선정 보건복지부 장관 표창 전수식에서 최대호 안양시장(사진 중앙)과 아동과 직원들이 기념 사진을 찍고 있다. [사진=안양시]

이번 평가에서는 지방자치단체가 정책 수립 과정에서 아동에게 미치는 영향을 분석하고 그 결과를 실제 정책에 반영한 정도와 아동 권리 증진 성과 등이 종합적으로 심사됐다.

안양시는 지난해 6월 유니세프 아동 친화 도시 인증 이후 아동의 안전·건강·돌봄·참여를 중심으로 아동 참여 기반의 생활 밀착형 정책을 추진해 온 점이 높은 평가를 받았다.

먼저 시는 공공 기관 34개소에 영유아 전용 비데 수전을 설치해 영유아를 동반한 시민들의 공공시설 이용 편의를 높였다. 또 어린이 보호 구역 50개소에 스마트 스쿨존 방범 시스템을 구축해 통학 환경 안전도 강화했다.

이어 의료와 돌봄 분야 정책도 촘촘히 추진했다. 시는 야간과 휴일에도 24시간 진료가 가능한 '달빛어린이병원'을 운영하고 맞벌이 가구의 양육 부담 완화를 위해 가족 돌봄 수당도 지원하고 있다.

아동 참여를 제도화한 점도 특징으로 꼽혔다. 시는 올해 2월 초등학교 1학년부터 중학교 2학년까지의 아동으로 구성된 '제1기 아동 참여 위원회'를 출범했다.

또 지난해 6월 아동 친화 도시 인증 선포식에서 나온 아동 제안 사항 가운데 '도서관 책장 높이 조정' 등 88%를 시정에 반영하고 지난달 어린이날 행사에서는 '오픈 마이크'를 운영해 아동이 시정에 직접 의견을 제시하는 기회를 마련하기도 했다.

최대호 안양시장은 "이번 수상은 아동의 권리를 존중하고 아이들이 살기 좋은 환경을 만들기 위해 시민들과 함께 노력해 온 결과"라며 "앞으로도 아동의 목소리를 시정에 반영해 아이와 부모가 모두 행복한 아동 친화 도시 안양을 완성해 가겠다"고 말했다.

1141world@newspim.com