군포시 청년날개인턴십 운영…19~39세 미취업 청년 대상

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청년 구직 경쟁력 향상 지원 체험형 공공인턴 사업

[군포=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 군포시는 지난 8일부터 지역청년을 대상으로 2026년 군포 청년날개인턴십 운영에 들어갔다고 9일 밝혔다.

군포 청년날개인턴십 오리엔테이션. [사진=군포시]

시에 따르면 군포 청년날개인턴십은 군포시에 거주하는 19~39세 미취업 청년을 대상으로 공공기관 실무경험을 통해 경력형성 기회를 제공하고 취업역량강화 프로그램을 운영하여 청년들의 구직 경쟁력 향상을 지원하는 체험형 공공인턴 사업이다.

이 사업은 지난 2021년 처음 시작되었으며 올해 군포 청년날개인턴십은 4월 참여자를 모집하고 서류 및 면접 심사를 거쳐 최종 30명의 지역청년을 선발했다.

선발된 청년들은 전공과 자격증, 희망부서 등을 고려하여 군포시청을 비롯한 동 행정복지센터, 보건소, 산하기관 등에 배치되었으며 6월 8일 오리엔테이션을 시작으로 9월 30일까지 주 5일 1일 8시간 근무하게 된다.

또한 AI 실무교육, 취업컨설팅 등 다양한 역량개발 프로그램에 참여하며 실무능력과 취업역량을 함께 키워나갈 예정이다.

시 관계자는 "인턴 근무기간 동안 다양한 실무경험을 쌓고 자신의 가능성을 발견하는 시간이 되길 바란다"며 "청년들이 한 단계 더 성장할 수 있도록 적극 지원하겠다"고 전했다.

1141world@newspim.com