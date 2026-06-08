충북선관위, '선거인 명부 누락' 사태…대국민 사과문 발표

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개신동 투표소서 1300여명 명부 빠져…유권자 발길 돌리는 혼선

선관위 "30분 만에 조치했지만 불편 초래…재발 방지 대책 마련"

[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 지난 3일 충북 청주의 한 투표소에서 선거인 명부가 제대로 준비되지 않아 유권자들이 투표를 하지 못하고 돌아가는 일이 발생했다.

충북도선거관리위원회는 이와 관련해 8일 대국민 사과문을 통해 "청주시 성화·개신·죽림동 제5투표소(개신주공1단지아파트 관리사무소)에서 선거인 명부 준비 부족으로 유권자들에게 불편과 심려를 끼쳐 죄송하다"고 밝혔다.

충북선거관리위원회. [사진=뉴스핌DB]

선관위에 따르면 선거 당일 오전 6시 10분쯤 해당 투표소에서 선거인명부 등재번호 2842번부터 4137번까지 일부가 누락된 사실이 확인됐다.

약 1300명에 달하는 선거인의 명부가 빠진 셈이다.

이로 인해 투표소를 찾은 유권자들이 본인 확인을 하지 못해 발길을 돌리는 혼선이 빚어졌다.

문제는 30분가량 이어졌다. 선관위는 오전 6시40분 누락이 없는 명부로 교체한 뒤 정상적으로 투표를 재개했다.

이후 아파트 관리사무소 안내 방송을 통해 투표를 하지 못하고 돌아간 유권자들에게 재방문을 요청했다.

선관위는 "안내 이후 재방문 여부를 확인한 결과 대부분의 선거인이 투표를 마친 것으로 파악됐다"며 "신원이 확인된 선거인에게는 별도로 연락해 투표 참여를 안내했다"고 밝혔다.

그러나 투표 시작 직후 발생한 명부 누락 사태로 일부 유권자들은 투표소를 두 차례 방문하는 불편을 겪어야 했다.

선거 당일 가장 기본적인 준비가 미흡했다는 점에서 '관리 부실' 비판이 제기된다.

선관위는 "원인과 문제점을 정확히 파악해 재발 방지 대책을 마련하겠다"며 "미흡한 준비로 실망을 드린 점 다시 한번 사과드린다"고 고개를 숙였다.

baek3413@newspim.com