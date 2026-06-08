창녕군, 아동학대 조기 발견 체계 구축…신고의무자 교육 시행

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신고 절차와 보호 조치 교육

[창녕=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 창녕군이 아동학대 조기 발견과 대응을 강화하고 있다.

군은 아동 관련 시설 종사자를 대상으로 신고의무자 교육을 실시하고 있다고 8일 밝혔다.

경남 창녕군이 아동학대 조기 발견과 신속한 대응체계 강화를 위해 아동 관련 시설 종사자를 대상으로 신고의무자 교육을 실시하고 있다.[사진=창녕군] 2026.06.08

교육은 오는 12일까지 청소년시설, 지역아동센터, 어린이집, 유치원, 사회복지시설 등 관내 15개 시설을 찾아가는 방식으로 진행된다.

주요 내용은 아동학대 유형과 의심 징후, 신고의무자의 역할과 신고 절차, 학대 의심 아동 발견 시 초기 보호 조치 등이다. 실제 사례를 활용한 신고 및 대응 방법 교육도 포함됐다.

군은 이번 교육을 통해 가정과 시설, 지역사회 전반에서 아동학대 조기 인지와 대응 체계를 강화하는 데 중점을 두고 있다.

군은 향후에도 시설 종사자의 신고 역량을 높이기 위한 교육과 홍보를 지속 추진할 계획이다.

군 관계자는 "아동학대 예방을 위해서는 가족, 이웃, 교육·복지기관 등 지역사회 전 구성원이 관심을 갖고 신고 체계를 활용하는 문화가 정착돼야 한다"며 "아동이 안전하게 성장할 수 있는 보호 시스템을 강화해 나가겠다"고 말했다.

news2349@newspim.com