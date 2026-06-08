고양시, 빅데이터로 '돌봄 사각지대' 해소...1972명 전수 조사 실시

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

돌봄 공백 해소 목적

[고양=뉴스핌] 이준영 기자 = 경기 고양시는 다음 달 3일까지 '통합 돌봄 우선관리 대상자 전수조사'를 실시한다고 8일 밝혔다.

고양시청 전경.[사진=고양시]

통합 돌봄은 일상생활에 어려움을 겪는 노인, 장애인 등이 병원·요양 시설이 아닌 자신이 살던 곳에서 다양한 돌봄 서비스를 받을 수 있도록 지원하는 제도다.

이번 전수조사는 국민건강보험공단이 보유한 빅데이터를 활용해 장기 요양 등급 기각·각하 소지자, 재가 급여 미이용자 등 복합적인 돌봄 욕구가 예측되는 위기가구 1972명을 대상으로 진행된다.

이는 복지 혜택이 절실히 필요함에도 정보 부족이나 복잡한 신청 절차로 소외되었던 '잠재적 돌봄 위기 가구'를 빅데이터를 통해 선제적으로 찾아냈다는 점에서 의미가 큰 것으로 시는 보고 있다.

시는 앞으로 장기 입원이나 시설 입소, 사망 위험이 높은 고위험군을 우선적으로 조사해 돌봄 공백을 빠르게 해소할 방침이다.

조사는 각 동 행정복지센터의 통합 돌봄 담당 직원이 대상 가구를 직접 방문하거나 유선 상담을 병행하는 방식으로 진행되며 대상자의 거주 현황과 건강 상태, 수발자 유무 등을 정밀하게 살필 예정이다.

이후 조사 결과는 시·동 통합 지원 회의를 거쳐 대상자별 맞춤형 지원 계획으로 확정된다. 지원이 시급한 가구에는 맞춤형 서비스를 즉시 연계하고 서비스 제공 이후에도 만족도 조사와 지속적인 모니터링을 통해 체계적으로 관리할 계획이다.

성윤진 복지정책과장은 "이번 전수조사는 신청주의 행정의 한계를 극복하고 돌봄 사각지대를 찾아내 주민의 건강한 일상을 지키기 위한 적극 행정의 일환"이라며 "앞으로 다양한 유관 기관과의 협업을 통해 촘촘한 복지 안전망을 구축하고, 시민들이 체감할 수 있는 맞춤형 통합돌봄 서비스를 제공하겠다"고 말했다.

skyimhan@newspim.com