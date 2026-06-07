충북교육청, 제안제도 전면 손질…"현장 아이디어 정책 반영 확대"

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접수·심사·실시 단계별 체계 구축…연중 상시 접수로 참여 폭 넓혀

[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 충북교육청이 제안 제도 운영 체계를 손질하며 정책 반영 실효성 제고에 나섰다.

기존 제도의 한계를 보완하고 현장 중심 아이디어를 적극 발굴하겠다는 취지다.

충북교육청. [사진=뉴스핌DB]

충북교육청은 국민과 공무원의 창의적 아이디어를 교육 정책에 보다 적극 반영하기 위해 '2026년 제안 제도 운영 계획'을 수립해 추진한다고 7일 밝혔다.

제안 제도는 국민과 공무원이 행정 제도 개선이나 정책 아이디어를 제시하면 이를 검토해 실제 정책에 반영하는 것으로 행정 효율성과 서비스 품질을 높이기 위한 장치다.

교육청은 그동안 이 제도를 운영해 왔지만 제안의 질과 정책 활용도를 높여야 한다는 내부 진단이 있었다. 실제로 지난해 충북교육청이 접수한 국민·공무원 제안은 113건이었으나 이 가운데 채택된 건은 3건에 그쳤다.

채택된 제안은 모두 정책에 반영됐지만 단순 건의나 민원성 내용, 기존 사업과 유사한 제안이 다수를 차지하면서 실질적인 정책 개선으로 이어지는 데 한계가 있었다는 평가다. 도 교육청은 이에 따라 올해 제안 운영 체계를 전면 개편해 제안의 실효성과 정책 연계성을 높이기로 했다.

우선 제안 접수부터 심사, 정책 시행에 이르기까지 단계별 담당 체계를 구축해 처리 속도와 체계성을 강화한다. 심사 과정도 정비해 우수 제안을 선별하는 기능을 강화하고 정책화 가능성이 높은 아이디어를 집중 발굴할 방침이다.

참여 문턱도 낮춘다. 국민과 공무원 모두 연중 상시적으로 제안을 제출할 수 있도록 하며 학생과 학부모 등 일반 국민은 '국민신문고'를 통해 참여할 수 있다.

충북교육청은 이번 제도 개선을 통해 현장의 작은 아이디어가 실제 정책 변화로 이어지는 선순환 구조를 만들겠다는 구상이다.

박종구 행정과장은 "현장의 작은 아이디어가 교육 정책을 변화시키는 출발점이 될 수 있다"며 "학생과 학부모, 교직원의 다양한 의견을 적극 수렴해 정책에 반영함으로써 현장 중심 교육 행정을 실현하겠다"고 전했다.

baek3413@newspim.com