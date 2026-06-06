김진경 경기도의장 "순국선열과 호국영령의 숭고한 희생 잊지 않겠습니다"

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"국가유공자·보훈가족 깊은 존경… 보훈 가치 미래세대에 이어지도록 노력할 것"

[시흥=뉴스핌] 김가현 기자 = 김진경 경기도의회 의장이 현충일을 맞아 순국선열과 호국영령의 고귀한 뜻을 기리며 보훈 정신 계승을 다짐했다.

김진경 경기도의회 의장이 현충일을 맞아 시흥시 현충탑에 방문했다. [사진= 경기도의회]

6일 경기도의회에 따르면 김진경 의장은 이날 시흥시 현충탑에서 거행된 '제71회 현충일 추념식'에 참석해 나라를 위해 목숨을 바친 선열들의 숭고한 희생정신을 기리고 추모했다.

이날 추념식은 보훈회원과 유족 등 400여 명이 참석한 가운데 엄숙한 분위기 속에서 진행됐으며 묵념, 헌화 및 분향, 추념사, 추념공연, 현충일 노래 제창 등의 순으로 이어졌다.

이날 추념식은 보훈회원과 유족 등 400여 명이 참석했다. [사진= 경기도의회]

김 의장은 헌화와 분향을 마친 뒤 방명록에 "선열들의 고귀한 헌신을 기억하며 경기도의 더 나은 미래로 보답하겠습니다"라는 추모의 글을 남기며 깊은 감사의 뜻을 전했다.

김 의장은 "오늘날 우리가 누리는 대한민국의 자유와 평화는 국가와 국민을 위해 모든 것을 바친 순국선열과 호국영령의 숭고한 희생 위에 세워진 것"이라며 "그분들의 고결한 애국정신과 헌신을 가슴 깊이 새겨 더 나은 경기도와 대한민국을 만드는 데 의정 역량을 집중하겠다"고 밝혔다.

김진경 의장은 "숭고한 보훈의 가치가 미래세대에 올바르게 이어질 수 있도록 제도적·정책적 노력을 아끼지 않겠다"고 강조했다.[사진= 경기도의회]

이어 "오늘날까지 큰 아픔을 안고 살아오신 국가유공자와 보훈가족 여러분께 머리 숙여 깊은 존경과 감사의 말씀을 드린다"며 "경기도의회는 나라를 위한 희생과 헌신이 온당하게 존중받는 사회를 만들고 숭고한 보훈의 가치가 미래세대에 올바르게 이어질 수 있도록 제도적·정책적 노력을 아끼지 않겠다"고 강조했다.

beignn@newspim.com