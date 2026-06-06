김진경 경기도의장 "순국선열과 호국영령의 숭고한 희생 잊지 않겠습니다"

AI 핵심 요약beta
- 김진경 경기도의회 의장이 6일 시흥 현충탑에서 현충일 추념식을 열고 순국선열을 추모했다
- 추념식에는 보훈회원과 유족 등 400여명이 참석해 묵념·헌화·분향·추념공연 등으로 순국선열의 희생을 기렸다
- 김 의장은 선열들의 헌신을 기억해 더 나은 경기도와 대한민국을 만들고 보훈 가치 계승을 위한 제도적 노력을 다하겠다고 했다
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[시흥=뉴스핌] 김가현 기자 = 김진경 경기도의회 의장이 현충일을 맞아 순국선열과 호국영령의 고귀한 뜻을 기리며 보훈 정신 계승을 다짐했다.
6일 경기도의회에 따르면 김진경 의장은 이날 시흥시 현충탑에서 거행된 '제71회 현충일 추념식'에 참석해 나라를 위해 목숨을 바친 선열들의 숭고한 희생정신을 기리고 추모했다.
이날 추념식은 보훈회원과 유족 등 400여 명이 참석한 가운데 엄숙한 분위기 속에서 진행됐으며 묵념, 헌화 및 분향, 추념사, 추념공연, 현충일 노래 제창 등의 순으로 이어졌다.
김 의장은 헌화와 분향을 마친 뒤 방명록에 "선열들의 고귀한 헌신을 기억하며 경기도의 더 나은 미래로 보답하겠습니다"라는 추모의 글을 남기며 깊은 감사의 뜻을 전했다.
김 의장은 "오늘날 우리가 누리는 대한민국의 자유와 평화는 국가와 국민을 위해 모든 것을 바친 순국선열과 호국영령의 숭고한 희생 위에 세워진 것"이라며 "그분들의 고결한 애국정신과 헌신을 가슴 깊이 새겨 더 나은 경기도와 대한민국을 만드는 데 의정 역량을 집중하겠다"고 밝혔다.
이어 "오늘날까지 큰 아픔을 안고 살아오신 국가유공자와 보훈가족 여러분께 머리 숙여 깊은 존경과 감사의 말씀을 드린다"며 "경기도의회는 나라를 위한 희생과 헌신이 온당하게 존중받는 사회를 만들고 숭고한 보훈의 가치가 미래세대에 올바르게 이어질 수 있도록 제도적·정책적 노력을 아끼지 않겠다"고 강조했다.
beignn@newspim.com