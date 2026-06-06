과천시, 제71회 현충일 추념식 거행...순국선열 숭고한 희생 기려

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[과천=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 과천시는 6일 제71회 현충일을 맞아 중앙공원 내 현충탑에서 순국선열과 호국영령의 숭고한 희생을 기리는 추념식을 엄숙히 거행했다고 밝혔다.

제71회 현충일 추념식에서 신계용 과천시장이 헌화를 하고있다. [사진=과천시]

이날 추념식에는 신계용 과천시장과 박금애 대한민국 전몰군경유족회 과천시지회장을 비롯한 관내 보훈단체장, 보훈 가족, 시민 등 200여 명이 참석해 나라를 위해 헌신한 유공자들의 넋을 기렸다.

추념식은 과천시수어통역센터의 수어 통역과 함께 국민의례, 애국가 제창, 묵념, 헌화 및 분향, 추념사, 추모헌시 낭송, 현충일 노래 제창 순으로 진행됐다. 참석자들은 오전 10시 전국적으로 울린 사이렌에 맞춰 1분간 묵념하며 순국선열과 호국영령의 희생정신을 되새겼다.

이번 추념식에서는 과천시 현충탑에 이름이 새겨진 224위의 순국선열과 호국영령을 추모했다. 또한 '과천시문인협회' 소속 홍숙영 시인이 자작 헌시 '6월의 약속'을 낭송하며 추모의 의미를 더했다.

신계용 과천시장은 추념사에서 "현충일은 과거를 기억하고 미래를 다짐하는 날"이라며 "보훈공원 조성과 보훈명예수당 인상 등 민선 9기 공약을 차질 없이 수행해 보훈 가족에 대한 예우를 강화하는 데 최선을 다하겠다"라며 보훈 정책 비전을 밝혔다.

한편 과천시는 고령의 국가유공자와 휠체어 이용객 등 이동 약자의 참배 편의를 위해 현충탑 경사로 설치 사업을 추진하고 있다. 추념식에 앞서 현충탑 후면 계단에 이동식 경사로를 설치했으며 오는 8일부터는 현충탑 우측에 고정식 경사로 설치 공사에 착수할 계획이다.

제71회 현충일 추념식에서 신계용 과천시장이 추념사를 하고있다. [사진=과천시]

과천시는 앞으로도 보훈대상자에 대한 예우를 강화하고, 호국보훈 문화 확산을 위한 다양한 정책을 지속 추진할 방침이다.

1141world@newspim.com