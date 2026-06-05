강기정 광주시장, 7~12일 중국 순방…AI·문화 협력 확대

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[광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 광주시장이 오는 7일부터 12일까지 중국 하얼빈·베이징·우한을 방문해 역사·문화 교류와 인공지능(AI)·미래 모빌리티 협력 확대에 나선다.

광주시는 강 시장을 단장으로 한 대표단은 5박 6일 일정으로 중국 주요 도시를 순방하며 인문·산업을 아우르는 협력 네트워크 구축에 나선다고 5일 밝혔다.

강기정 광주시장' [사진=박진형 기자]

특히 광주 출신 항일음악가 정율성의 활동 무대를 중심으로 문화 교류를 강화하고 자율주행 선도 도시 우한에서는 AI·모빌리티 협력 기반을 넓힌다는 구상이다.

대표단은 하얼빈에서 왕허성 시장을 만나 안중근 의사와 정율성 선생 등 한중 공동 항일 인물을 매개로 역사·문화 협력 방안을 논의한다. 민주·평화 가치에 기반한 교류 확대와 문화 신뢰 구축도 주요 의제로 다룬다.

베이징에서는 정율성 선생의 딸 정소제 여사를 만나 예술적 유산 계승과 활용 방안을 논의한다. 이어 중국문화예술계연합회, 차하얼학회 등을 방문해 양국 문화예술 교류와 민간 외교 협력 확대 방안을 협의한다. 베이징동물원 판다관도 찾아 생태문화관광 콘텐츠와 도시 브랜드 사례를 살필 예정이다.

우한에서는 샤오미 스마트공장과 휴머노이드 로봇센터를 방문해 AI 기반 제조 혁신과 로봇 산업 현황을 점검한다. 또한 '국가 지능형 커넥티드카 시험 실증단지'를 찾아 자율주행 상용화 정책과 인프라를 확인하고 광주형 미래차 산업 육성에 접목할 계획이다.

강 시장은 "역사(정율성)·생태(동물원)·기술(AI·로봇)을 아우르는 복합 외교의 출발점으로 삼아 문화적 공감대를 산업적 실리로 연결해 광주의 미래 성장 동력을 확보하겠다"며 "중국 현장 중심 협력을 통해 광주 핵심 산업 경쟁력을 강화하겠다"고 말했다.

bless4ya@newspim.com