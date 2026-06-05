[핌in수원] '몸에 맞는 공' KT 권동진, 보호 차원 차 선발 제외...장준원 유격수 출전

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[인천=뉴스핌] 프로야구 KT 위즈 내야수 권동진이 전날(4일) 몸에 맞는 공 영향으로 선발 명단에서 제외됐다. 권동진이 나서던 유격수 자리에는 장준원이 나선다.

KT 이강철 감독은 5일 인천 SSG랜더스필드에서 열리는 2026 신한 SOL KBO리그 정규시즌 SSG 랜더스와의 원정 경기를 앞두고 최원준(우익수)-김현수(지명타자)-김민혁(좌익수)-샘 힐리어드(중견수)-허경민(3루수)-김상수(2루수)-류현인(1루수)-한승택(포수)-장준원(유격수) 순으로 타선을 짰다.

[서울=뉴스핌] KT 내야수 권동진 [사진=KT 위즈] 2026.06.05 football1229@newspim.com

권동진은 4일 수원 LG전 3회말 선두타자로 나섰으나, LG 선발 라클란 웰스에게 오른쪽 손목을 맞았다. 시속 145km의 포심 패스트볼이었다. 권동진은 앉아서 한동안 오른 손목을 부여잡았고, 코칭스태프와 상의 후 우선 주루 플레이를 소화했다. 이후 김현수의 적시타 때 홈 베이스를 밟았다. 그러나 4회초 수비 때 장준원과 교체됐다.

이후 권동진은 병원 검진을 받았으나 큰 이상은 없었다. KT 관계자는 "권동진은 이날 훈련까지 진행했으나, 보호 차원에서 선발 명단에서 제외됐다"고 전했다.

KT는 올 시즌 주전 유격수로 2007년생 고졸 신인 이강민을 낙점했으나, 타격 부진에 빠졌다. 이강민은 올 시즌 47경기 타율 0.201, 28안타 14타점 12득점에 그쳤다.

[서울=뉴스핌] KT 내야수 장준원 [사진=KT 위즈] 2026.06.05 football1229@newspim.com

이를 틈 타 기회를 잡은 권동진이 좋은 타격감을 보이며 주전 유격수로 나섰다. 올 시즌 43경기 타율 0.316, 18안타 9타점 18득점으로 제한된 기회를 잘 살렸다. 다만 이날 경기에서는 사구 영향으로 벤치에서 대기한다.

한편 권동진을 대신해 이날 선발로 나서는 장준원은 35경기 타율 0.182, 8안타(2홈런) 7타점 2득점을 기록 중이다.

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