부진경자청, 치둥시와 투자 협약 체결…"물류·제조 협력 강화"

AI 핵심 요약beta
- 부산진해경제자유구역청이 5일 치둥시와 협약했다.
- 치둥경제개발구와 투자·물류·첨단제조 협력했다.
- 북경청년국제문화예술협회와 교류 확대에 나섰다.
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부산과 치둥, 투자 네트워크 확대
[부산=뉴스핌] 남경문 기자 = 부산진해경제자유구역청이 중국 치둥시와 협약을 맺고 투자·물류·첨단제조 분야 협력에 나섰다.
부진경자청은 최근 중국 쑤성 치둥시를 방문해 치둥경제개발구관리위원회, 북경청년국제문화예술협회와 각각 양해각서(MOU)를 체결했다고 5일 밝혔다.
경자청과 치둥경제개발구 간 협약은 양 지역의 산업·물류 기반을 연계해 기업 투자 협력과 상호 진출을 촉진하기 위한 협력 체계를 구축하는 데 초점을 맞췄다.
양 기관은 기업 간 투자 협력, 물류·첨단제조 분야 정보교류, 투자설명회와 비즈니스 상담회 공동 개최, 항만·공급망 관련 산업 협력 등을 추진하기로 했다.
치둥경제개발구는 상하이 인접 지역에 위치한 성급 개발구로 1992년 설립 이후 약 50㎢ 규모 산업단지를 기반으로 신에너지, 바이오의약, 반도체 관련 산업을 육성하고 있다. 치둥항과 뤼쓰항을 중심으로 한 물류 인프라도 갖추고 있으며, 해양중공업 분야 산업 기반을 형성하고 있다.
경자청은 부산항 신항과 진해신항을 중심으로 한 항만·물류 인프라와 조선기자재, 첨단제조 산업과의 연계 가능성이 있다고 보고 있다.
북경청년국제문화예술협회와의 협약은 한중 교류 네트워크를 활용해 산업·문화·기술 분야 협력 범위를 확대하는 데 목적을 뒀다. 양측은 기업·기관 간 교류와 투자설명회, 포럼 등 공동 행사를 추진할 계획이다.
협약식은 치둥시청에서 열렸으며 박성호 청장과 궈지엔 치둥시위 상임위원 겸 치둥경제개발구 당공위 서기, 왕펑화 주임, 왕지에 북경청년국제문화예술협회 회장 등이 참석했다.
박성호 청장은 "이번 협약은 치둥경제개발구와의 산업 협력을 구체화하고 장쑤성 및 상하이권과의 투자 네트워크를 확대하는 계기가 될 것"이라고 말했다.
news2349@newspim.com