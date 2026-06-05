부진경자청, 치둥시와 투자 협약 체결…"물류·제조 협력 강화"

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기업 투자·물류 협력 및 정보 교류

부산과 치둥, 투자 네트워크 확대

[부산=뉴스핌] 남경문 기자 = 부산진해경제자유구역청이 중국 치둥시와 협약을 맺고 투자·물류·첨단제조 분야 협력에 나섰다.

부진경자청은 최근 중국 쑤성 치둥시를 방문해 치둥경제개발구관리위원회, 북경청년국제문화예술협회와 각각 양해각서(MOU)를 체결했다고 5일 밝혔다.

박성호 부산진해경제자유구역청장(왼쪽)은 중국 장쑤성 치둥시를 방문해 치둥경제개발구관리위원회와 체결한 양해각서(MOU)를 선보이고 있다.[사진=부산진해경제자유구역청] 2026.06.05

경자청과 치둥경제개발구 간 협약은 양 지역의 산업·물류 기반을 연계해 기업 투자 협력과 상호 진출을 촉진하기 위한 협력 체계를 구축하는 데 초점을 맞췄다.

양 기관은 기업 간 투자 협력, 물류·첨단제조 분야 정보교류, 투자설명회와 비즈니스 상담회 공동 개최, 항만·공급망 관련 산업 협력 등을 추진하기로 했다.

치둥경제개발구는 상하이 인접 지역에 위치한 성급 개발구로 1992년 설립 이후 약 50㎢ 규모 산업단지를 기반으로 신에너지, 바이오의약, 반도체 관련 산업을 육성하고 있다. 치둥항과 뤼쓰항을 중심으로 한 물류 인프라도 갖추고 있으며, 해양중공업 분야 산업 기반을 형성하고 있다.

경자청은 부산항 신항과 진해신항을 중심으로 한 항만·물류 인프라와 조선기자재, 첨단제조 산업과의 연계 가능성이 있다고 보고 있다.

북경청년국제문화예술협회와의 협약은 한중 교류 네트워크를 활용해 산업·문화·기술 분야 협력 범위를 확대하는 데 목적을 뒀다. 양측은 기업·기관 간 교류와 투자설명회, 포럼 등 공동 행사를 추진할 계획이다.

협약식은 치둥시청에서 열렸으며 박성호 청장과 궈지엔 치둥시위 상임위원 겸 치둥경제개발구 당공위 서기, 왕펑화 주임, 왕지에 북경청년국제문화예술협회 회장 등이 참석했다.

박성호 청장은 "이번 협약은 치둥경제개발구와의 산업 협력을 구체화하고 장쑤성 및 상하이권과의 투자 네트워크를 확대하는 계기가 될 것"이라고 말했다.

news2349@newspim.com