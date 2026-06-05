의령군, '청년농업인 영농정착지원' 2차 모집…농촌 고령화 대응

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최대 110만 원 지원금, 요건 충족 필수

후계농업경영인 육성자금 연계 지원

[의령=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 의령군이 농촌 고령화에 대응하고 미래 농업을 이끌 청년농업인 육성에 나선다.

경남 의령군이 농촌 고령화에 대응하고 미래 농업을 이끌 청년 인재를 육성하기 위해 '청년농업인 영농정착지원사업' 2차 대상자를 모집한다. 사진은 의령군청 전경[사진=뉴스핌DB] 2021.06.15

군은 청년 농업인 유입을 늘리기 위해 '청년농업인 영농정착지원사업' 2차 대상자를 모집한다고 5일 밝혔다.

신청 대상은 18세 이상 39세 이하의 청년농업인과 예비농업인으로 독립경영 경력과 소득 기준 등 관련 요건을 충족해야 한다. 신청은 7월 10일까지 농업e지 시스템을 통해 가능하다.

군은 7월 중 서류와 면접 평가를 거쳐 8월 중 최종 대상자를 선정할 예정이다. 올해 상반기 1차 모집에서는 청년농업인 6명을 선발했다.

최종 선정자는 영농 경력에 따라 최장 3년간 월 최대 110만 원의 영농정착지원금을 받는다. 지원금은 농가 경영비와 일반 가계자금으로 사용할 수 있다.

의령군은 후계농업경영인 육성자금과 농지은행 사업 등과 연계해 청년농업인의 안정적인 정착을 지원할 계획이다.

news2349@newspim.com