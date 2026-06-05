안산시·경기복지재단 '찾아가는 지역사회보장계획 교육' 실시

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제6기(2027~2030년) 안산시지역사회보장계획의 체계적인 수립

[안산=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 안산시는 지난 4일 시청 제1회의실에서 제6기(2027~2030년) 안산시지역사회보장계획의 체계적인 수립을 위해 경기복지재단과 함께 '찾아가는 지역사회보장계획 교육'을 실시하고 추진상황을 공유했다고 5일 밝혔다.

4일 안산시청 제1회의실에서 '찾아가는 지역사회보장계획 교육'이 진행중이다. [사진=안산시]

시에 따르면 이번 교육은 제6기 안산시지역사회보장계획 수립 추진단, 관계 공무원, 안산미래연구원 연구진 등 20여 명이 참석한 가운데 진행됐다. 참석자들은 제6기 계획의 주요 내용을 이해하고 계획 수립 과정 전반에 대한 실무 역량을 높이는 시간을 가졌다.

이날 교육은 경기복지재단 오민수 박사의 강의로 진행됐다. 강의에서는 ▲제5기 계획 대비 제6기 지역사회보장계획의 주요 변화 ▲계획 수립 추진 방향 ▲제6기 지역사회보장계획 관리체계 등을 중심으로 설명이 이뤄졌다.

이어 추진상황 보고에서는 10개 영역 수립 추진단과 9개 분과에서 논의한 제5기 지역사회보장계획 평가 결과와 제6기 지역사회보장계획 세부사업안을 공유했다. 참석자들은 사업의 적절성, 실현 가능성, 지역 특성 반영 여부 등을 논의하고 지역 복지 여건과 주민 욕구를 반영한 계획 수립 방안을 모색했다.

시는 이번 교육을 계기로 계획 수립의 완성도를 높이고 민·관 협력을 바탕으로 시민이 체감할 수 있는 제6기 안산시지역사회보장계획을 마련해 나갈 방침이다.

이경숙 복지국장은 "지역사회보장계획은 향후 4년간 안산시 복지정책의 방향을 제시하는 중요한 계획"이라며 "시민의 삶의 질 향상과 지역복지 발전의 이정표가 될 수 있는 계획을 수립해 시민들이 체감할 수 있는 변화를 만들어 가겠다"고 말했다.

1141world@newspim.com