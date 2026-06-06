메타코드에이치, AI 업무자동화 교육과정 설명회 개최

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[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 메타코드에이치가 중소기업 및 스타트업을 대상으로 한 AI 업무 자동화 교육과정을 선보이고 지난 4일 관련 설명회를 개최했다고 밝혔다.

[이미지=메타코드에이치]

이번 설명회는 화상회의 플랫폼 줌(Zoom)과 유튜브 라이브를 통해 진행됐으며, 회사 측에 따르면 100여 명이 참여했다.

메타코드에이치는 이번 '중소기업 인재키움 프리미엄 훈련' 과정에서 클로드(Claude), n8n, 노트북LM(NotebookLM), 챗GPT(ChatGPT) 등 AI 도구를 활용한 업무 자동화 교육과정 30여 개를 운영할 예정이다. 교육 과정은 비개발자도 업무 자동화에 활용할 수 있도록 구성됐다.

회사 측에 따르면 해당 과정은 제조, 통신, 광고, 식품 등 다양한 산업 분야에서 진행한 AI 교육 경험을 바탕으로 마련됐다.

교육비는 고용보험 환급 제도를 통해 일부 지원받을 수 있으며, 지원 비율은 기업별 요건에 따라 달라질 수 있다.

교육 과정에는 기업별 업무 환경을 반영한 실습 프로그램도 포함된다. 참여 기업은 자사 업무와 관련된 과제를 기반으로 실습을 진행할 수 있다.

메타코드에이치 관계자는 "기업별 업무 환경을 반영한 실습 중심 교육을 운영하고 있다"고 말했다.

[이미지=메타코드에이치]

whitss@newspim.com