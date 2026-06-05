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中 학자 "일본이 잇단 화해 제스처, 중일관계 개선은 글쎄···"

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AI 핵심 요약

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  • 차오신 중국 평론가는 5일 일본이 국제회의를 활용해 대중 유화 메시지를 보내고 있다고 분석했다.
  • 일본은 샹그릴라 대화·APEC·한중일 정상회의 추진 등을 통해 중국과의 대화·관계 개선 의지를 보이고 있다.
  • 그러나 일본의 평화헌법 9조 개정 시도와 군사력 강화로 중국이 명확히 반대하고 있어 중일 관계 개선은 어렵다는 전망이다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[베이징=뉴스핌] 조용성 특파원 = 최근 일본이 중국과의 관계 개선을 위해 다양한 국제 회의를 활용해 유화적인 메시지를 보내고 있다는 분석이 나왔다.

중국 시사 평론가 차오신(曹辛)은 5일 FT중문망 기고문을 통해 이같이 분석하면서 일본의 개헌 시도가 지속되므로 중일 관계 개선은 쉽지 않을 것이라고 전망했다.

차오신 평론가에 따르면 일본은 지난달 싱가포르에서 열린 샹그릴라 대화에서 중국 측의 '신군국주의' 비판에 대해 비교적 절제된 태도로 대응했다. 일본 방위상인 고이즈미 신지로는 당시 중국을 직접 거론하지 않은 채 "핵무기와 전략폭격기를 보유한 국가가 핵무기와 전략폭격기가 없는 일본을 신군국주의 국가라고 부르는 것은 이상한 일"이라고 반박했다. 다만 그는 "지금 필요한 것은 근거 없는 비난이 아니라 솔직하고 직접적인 대화"라며 중국과의 소통 필요성을 강조했다. 또한 중국이 제2차 세계 대전 문제에 대한 사과를 요구한 데 대해서도 직접 반박하지 않았으며, 중국 국방부장이 샹그릴라 대화에 불참한 것에 대해 "만날 기회를 놓쳐 아쉽다"며 대화 지속 의지를 밝혔다.

일본 정부는 경제 분야에서도 중국에 유화제스춰를 보냈다. 지난달 중국 쑤저우(蘇州)에서 열린 APEC 통상 장관 회의 기간 중 일본 경제산업상인 아카자와 료세이는 중국 상무부장인 왕원타오(王文濤)와 회담을 진행하려 했지만 성사되지 못했다. 두 상무 장관은 선 채로 몇 마디 대화를 나누는 데 그쳤다.

또한 일본 외무성 측도 중국 고위 인사들과의 접촉을 통해 관계 개선 가능성을 모색한 것으로 알려졌다.

칼럼은 또한 일본이 한국을 통해 올해 한중일 정상 회의 개최를 추진하고 있으며, 이를 계기로 중국 국무원 총리인 리창(李强)과 직접 접촉해 양국 관계 개선 의사를 전달하려 한다고 적었다.

그는 일본의 이 같은 유화 제스처의 배경으로 두 가지를 꼽았다. 첫째는 중일 관계의 추가 악화를 막기 위한 필요성이다. 일본 다카이치 사나에 총리의 대만 관련 발언 이후 중국이 희토류 등 전략 광물 분야에서 일본에 대한 압박을 강화했으며, 이로 인해 일본이 상당한 부담을 느끼고 있다는 것이다.

두 번째는 최근의 미중 관계 개선이다. 지난달 열린 미중 정상 회담 이후 양국 관계가 다소 안정되면서 일본의 대중 강경 노선도 제약을 받고 있다.

차오신 평론가는 일본의 이 같은 노력에도 불구하고 중일 관계의 핵심 문제는 평화 헌법 개정 시도라고 분석했다.
그는 일본 보수 진영이 헌법 제9조를 개정해 자위대를 헌법에 명시하고 집단적 자위권 행사 근거를 마련하려 하고 있으며, 이와 함께 무기 수출 규제 완화와 정보 능력 강화 정책도 추진하고 있다고 지적했다. 특히 일본의 다카이치 총리가 2027년 이전 헌법 개정 추진 의지를 공개적으로 밝힌 상태다.

중국은 일본의 헌법 개정에 명확히 반대하고 있는 만큼 중일 관계 개선의 여지는 크지 않다는 것이 차오신 논평가의 분석이다.

지난해 10월 경주 APEC에서 만나 악수를 나누고 있는 시진핑 중국 국가주석과 다카이치 사나에 일본 총리. [신화사=뉴스핌 특약]

ys1744@newspim.com

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