코스맥스, 원료 제안 문턱 낮췄다…글로벌 공급망 확대 속도

영문 페이지 신설·임시 계정 도입…신규 기업 진입장벽 완화

원료 제안부터 채택까지 실시간 관리…검토 투명성 강화

[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 코스맥스가 파트너사 협업 플랫폼인 '이비즈(e-Biz)'를 전면 개편하며 글로벌 원료 공급망 확대에 나섰다. 신규 원료 제안 기능을 강화하고 외부 기업의 참여 문턱을 낮춰 원료 발굴 경쟁력을 높이겠다는 전략이다.

코스맥스는 5일 이비즈 플랫폼 개편을 완료했다고 밝혔다. 이번 개편은 대외 파트너와의 정보 공유 체계를 디지털화하고 사내 검토 프로세스를 표준화하기 위한 작업의 일환이다. 특히 기존 거래 기업뿐 아니라 신규 기업도 자유롭게 원료를 제안할 수 있도록 시스템을 개선하고, 영문 페이지를 신설해 해외 원료 기업의 참여도 확대했다.

코스맥스 판교사옥. [사진=코스맥스 제공]

기존에는 원료사가 구매팀 담당자를 통해 신규 원료를 제안해야 했지만, 앞으로는 사전 공급 계약 여부와 관계없이 임시 계정을 발급받아 표준화된 양식으로 제안서를 제출할 수 있다. 또한 제안 접수부터 채택 여부까지 전 과정을 실시간으로 확인할 수 있으며 자동 알림 기능도 제공해 검토 과정의 투명성을 높였다.

접수된 원료는 신규 원료와 대체 원료로 자동 분류된다. 신규 원료는 코스맥스 R&I(Research & Innovation) 유닛이 기술 적합성을 검토하고, 대체 원료는 구매팀과 연구소가 단계별 검토를 진행한다. 제품 유형별 전문 연구 조직도 자동 배정돼 검토 속도와 전문성을 높일 수 있도록 설계됐다.

코스맥스는 이번 플랫폼 고도화를 통해 단순 원료 구매를 넘어 글로벌 원료 발굴 인프라를 구축한다는 계획이다. 회사 측은 국내외 원료 기업의 다양한 제안을 데이터로 축적해 중장기적인 원료 경쟁력을 강화하고, 공급망 다변화와 함께 ODM 사업 경쟁력을 높여나갈 방침이라고 밝혔다.

mkyo@newspim.com