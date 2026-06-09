화요일·음력 4월24일, 오늘의 띠별운세/생년월일 운세
[재미있는 오늘의 운세] 2026년 6월 9일(화요일·음력 4월24일, 오늘의 띠별운세/생년월일 운세)
* 가산사주연구소의 재미있는 오늘의 운세는 SNS 문화에 밝은 세대를 중심으로 재편하여 그 나이에 궁금한 점을 해소해 주는 데 중점을 두었다. 음과 양, 오행의 발달에 중점을 두고 분석했다. 대운, 연운, 격국, 합과 충 등은 고려할 수 없어 분석 자료로 활용하지 않았다. 말 그대로 재미로 보는 오늘의 운세다.
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◆ 쥐띠(子)
60년생 : 행동보다는 말로 문제를 푸는 것이 좋겠다.
72년생 : 크게 발전하는 계기가 마련되겠다.
84년생 : 새로운 사업장에서 대박이 난다.
96년생 : 참고 견디는 것이 상책이겠다.
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◆ 소띠(丑)
61년생 : 도전해 왔던 일이 성공하겠다.
73년생 : 무지개를 보며 꿈을 실현하겠다.
85년생 : 문제가 생길 수 있으니 대비해야 하겠다.
97년생 : 물 흘러가는 대로 대처하는 것이 좋겠다.
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◆ 범띠(寅)
62년생 : 신중하게 행동하는 것이 좋겠다.
74년생 : 간절하게 소망하는 것이 이루어지겠다.
86년생 : 소원을 빌면 이루어질 수 있겠다.
98년생 : 마음속에서 희열을 느끼겠다.
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◆ 토끼띠(卯)
63년생 : 예상보다 큰 행운이 따르겠다.
75년생 : 간절하고 절박한 마음으로 해야 하겠다.
87년생 : 어렵던 일이 원만하게 해결되겠다.
99년생 : 낮은 자세로 대하면 좋은 일이 생기겠다.
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◆ 용띠(辰)
64년생 : 가진 것을 나누어 먹어야 좋은 일이 생기겠다.
76년생 : 비우면 채워진다는 진리는 생각해야 하겠다.
88년생 : 나보다 주변을 우선해야 하겠다.
00년생 : 버거운 상대를 만나 어려움을 겪겠다.
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◆ 뱀띠(巳)
65년생 : 화합하면서 일을 성취해 나가겠다.
77년생 : 입성 좋다는 칭찬을 받을 수 있겠다.
89년생 : 애면글면 하는 상황이 발생하겠다.
01년생 : 어둠은 가고 희망만이 있겠다.
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◆ 말띠(午)
66년생 : 돌아서는 발걸음이 굉장하게 답답하겠다.
78년생 : 오랜 숙원사업이 이루어지겠다.
90년생 : 기세로 눌러야만 승리할 수 있겠다.
02년생 : 그 사람이 한없이 미워질 수 있겠다.
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◆ 양띠(未)
67년생 : 공공분야에서 낙찰받겠다.
79년생 : 사업이 대박이 날 수 있겠다.
91년생 : 어려운 국면으로 들어설 운세이겠다.
03년생 : 서러움을 온몸으로 느끼며 울겠다.
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◆ 원숭이띠(申)
68년생 : 말로 인해 큰 손해를 볼 수 있겠다.
80년생 : 말과 행동을 신중하게 해야 하겠다.
92년생 : 어렵게 하던 일이 해결될 수 있겠다.
04년생 : 과거를 돌아보지 말고 앞만 보고 가는 것이 좋겠다.
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◆ 닭띠(酉)
69년생 : 소리하고 춤추며 즐기는 날의 연속이겠다.
81년생 : 일어나 보니 스타가 되는 일이 생기겠다.
93년생 : 인연에 맡기고 바라보는 것이 좋겠다.
05년생 : 별이 쏟아지는 밤하늘을 함께 보겠다.
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◆ 개띠(戌)
70년생 : 사회로부터 인정받아 좋은 일이 생기겠다.
82년생 : 나날이 발전하는 자신을 볼 수 있겠다.
94년생 : 멀리서 슬픈 소식이 들려오겠다.
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◆ 돼지띠(亥)
71년생 : 다시없는 좋은 기회가 오겠다.
83년생 : 사랑하는 사람을 다시 만날 수 있겠다.
95년생 : 새로운 사람을 만나 사랑하겠다.