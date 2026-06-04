고령운전자 늘자 안전장치 지원 확대…대전시, 최대 60만원 보조

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[대전=뉴스핌] 김수진 기자 = 고령 운전자 증가에 따른 교통사고 우려가 커지면서 대전시가 첨단 안전장치 설치 지원에 나선다.

대전시는 70세 이상 운전자를 대상으로 차선이탈경고장치와 전방충돌경고장치, 페달블랙박스 등 첨단안전운전보조장치 설치 비용을 지원하는 사업을 추진한다고 4일 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 양윤모 기자 = 5일 오전 서울 중구 프레스센터 앞에서 도로교통공단 주최로 열린 ' 어르신 교통사고 ZERO 캠페인'에서 모델들이 차량부착용 '어르신운전중'스티커를 들고 기념사진을 촬영하고 있다. ' 어르신 교통사고 ZERO 캠페인'은 65세이상 고령인구가 증가함에 따라 운전자들이 고령운전자 및 보행자에게 관심을 갖고 서로 양보·배려하는 교통문화를 만들어가기 위해 도로교통공단이 마련했다. 2023.10.05 yym58@newspim.com

경찰청 통계에 따르면 대전지역 65세 이상 운전면허 소지자는 2023년 12만609명에서 올해 14만4386명으로 증가했다. 같은 기간 70세 이상 면허 소지자도 5만6063명에서 6만8708명으로 늘어 고령 운전자 비중이 꾸준히 확대되고 있는 것으로 나타났다.

시는 고령 운전자의 인지·반응 능력 저하로 발생할 수 있는 교통사고를 줄이기 위해 사고 예방 기능을 갖춘 보조장치 보급을 확대하기로 했다.

지원 대상은 대전시에 주민등록을 두고 실제 차량을 운행하는 70세 이상 시민이다. 지원 품목은 차선 이탈 시 경고음을 제공하는 차선이탈경고장치와 전방 차량과의 충돌 위험을 알려주는 전방충돌경고장치, 페달 조작 상황을 기록하는 페달블랙박스 등이다.

특히 페달블랙박스는 급가속이나 급발진 의심 사고 발생 시 운전자 조작 기록을 확인할 수 있어 사고 원인 분석에도 도움이 될 것으로 기대된다.

대전시는 총 4억1000만원의 예산을 투입해 약 686대의 차량을 지원할 계획이다. 차량 1대당 최대 지원금은 60만 원이다.

신청은 오는 8일부터 22일까지 주소지 관할 행정복지센터에서 가능하다. 신청자는 신청서와 운전면허증 등 관련 서류를 제출해야 하며 선정된 대상자는 지정 업체에서 장치를 설치한 뒤 확인 절차를 거쳐 비용을 환급받게 된다.

시는 사업 종료 후 만족도 조사와 효과 분석을 실시해 향후 고령 운전자 교통안전 정책 수립에 활용할 방침이다.

남시덕 대전시 교통국장은 "고령 운전자 교통사고 예방은 시민 안전 확보를 위한 중요한 과제"라며 "첨단 안전장치 보급을 통해 보다 안전한 교통환경 조성에 힘쓰겠다"고 말했다.

한편 대전시는 지난달 70세 이상 개인·법인택시 운전자를 대상으로 페달 오조작 방지장치 200여 대를 무상 지원하는 등 고령 운전자 안전대책을 확대하고 있다.

nn0416@newspim.com