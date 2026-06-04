[2026 민심 충북] 민주당 충북도당 "겸손한 자세로 충북 변화 이끌겠다"

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[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 더불어민주당 충북도당은 최근 선거 결과와 관련해 "충북도민의 엄중한 선택에 더욱 겸손한 자세로 임하겠다"고 밝혔다.

충북도당은 4일 "이번 선거는 단순한 민주당의 승리가 아니라 충북의 새로운 변화와 대전환을 명령한 도민의 승리"라며 "멈춰 있던 충북의 심장을 다시 뛰게 하라는 뜻이 담겨 있다"고 평가했다.

민주당 충북도당. [사진=뉴스핌DB]

이어 "이재명 정부의 성과를 충북 발전으로 이어 가라는 도민의 염원과 결단이 만들어 낸 결과"라면서도 "어떠한 오만도 용납하지 않겠다는 매서운 질책 역시 무겁게 받아들인다"고 강조했다.

충북도당은 "부족함을 깊이 성찰하며 도민 뜻 앞에 더욱 낮은 자세로 임하겠다"며 "도민 한 분 한 분의 삶에서 체감할 수 있는 변화를 만들겠다"고 밝혔다.

아울러 "충북 전역의 균형 발전에 힘쓰고 충북을 대한민국 미래 중심으로 세우겠다"며 "'충북 대전환'의 성과로 보답하겠다"고 덧붙였다.

충북도당은 "그 길을 도민과 함께 만들어 가겠다"며 "다시 한 번 깊이 감사드린다"고 전했다.

baek3413@newspim.com