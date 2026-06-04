[2026 민심 충북] 국힘 충북도당 "지방선거 결과 겸허히 수용…변화·혁신 출발점 삼겠다"

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[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 국민의힘 충북도당이 제9회 전국동시지방선거 결과와 관련해 "도민 기대에 부응하지 못했다"며 고개를 숙였다.

국민의힘 충북도당은 4일 입장문을 통해 "이번 선거 결과는 국민의힘에 대한 도민의 엄중한 평가이자 더 큰 변화와 혁신을 요구하는 뜻"이라며 "결과를 겸허히 받아들이고 부족했던 점을 냉정하게 되돌아보며 깊이 성찰하겠다"고 밝혔다.

국민의힘 로고. [사진=뉴스핌DB]]

도당은 선거 과정에서 지역 민심을 확인했다고 강조했다. 충북도당은 "충북 곳곳을 누비며 지역 경제의 어려움과 지방소멸에 대한 우려, 충북 발전에 대한 도민의 간절한 바람을 들었다"며 "그 목소리를 결코 잊지 않겠다"고 했다.

이어 "선거는 끝났지만 충북 발전을 위한 책임은 끝나지 않았다"며 "도민의 삶을 최우선에 두고 지역 현안 해결에 최선을 다하겠다"고 강조했다.

또 "건전한 견제와 대안을 통해 충북 발전과 도민 권익을 지키는 역할에 더욱 충실하겠다"고 덧붙였다.

충북도당은 이번 선거를 계기로 당 쇄신 의지도 피력했다.

도당은 "이번 결과를 변화와 혁신의 출발점으로 삼겠다"며 "더 낮은 자세로 도민의 목소리를 듣고 더 가까이에서 도민과 함께하며 신뢰를 회복하겠다"고 다짐했다.

baek3413@newspim.com