[2026 민심 충북] 신용한 "충북 경제 대전환으로 일자리 창출"

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"편 가르지 않는 도정…도민 삶으로 평가"

[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 신용한 충북도지사 당선인은 4일 "충북 경제 대전환을 통해 양질의 일자리를 만들고 청년이 돌아오는 충북을 만들겠다"고 밝혔다.

신 당선인은 이날 충북도청에서 기자회견을 열고 "오늘의 승리는 특정 정당이나 개인의 승리가 아니라 더 나은 충북을 바라는 도민의 염원이 만들어낸 결과"라며 이같이 말했다.

4일 신용한 충북지사 당선인이 충북도청 브리핑실에서 기자회견을 하고 있다. [사진= 백운학 기자] 2026.06.04 baek3413@newspim.com

그는 "선거 기간 청년들은 일자리, 소상공인은 경제 어려움, 농업인은 지속 가능한 농촌을 호소했다"며 "어르신의 복지와 의료, 아이들이 꿈을 펼칠 수 있는 환경에 대한 요구를 가슴에 새기고 도지사로서 책임을 다하겠다"고 강조했다.

이어 "저를 지지하지 않은 도민의 뜻도 소중히 받들겠다"며 "편을 가르는 도지사가 아니라 모든 도민을 섬기는 도지사가 되겠다"고 덧붙였다.

신 당선인은 향후 도정 방향으로 경제·산업 구조 혁신과 지역 균형발전을 제시했다.

그는 "충북형 미래산업 육성과 혁신기업 유치로 성장 동력을 확보하고, 어느 지역에 살든 기회가 있는 충북을 만들겠다"고 다짐했다.

또 "교통 인프라를 획기적으로 개선하고 문화·관광 경쟁력을 높이겠다"며 "농업·농촌의 가치를 높이고 어르신과 장애인 등 사회적 약자를 두텁게 보호하겠다"고 했다.

마지막으로 신 당선인은 "초심을 잃지 않고 도민의 편에 서겠다"며 "현장의 목소리를 먼저 듣고 결과로 증명하는 도지사가 되겠다"고 약속했다.

baek3413@newspim.com