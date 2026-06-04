부산경실련, 전재수 부산시장 당선 환영…"공약 실행 위한 구체화 필요"

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

정책 실행과 지방의회 역할 변화 촉구



[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산경제정의실천시민연합(이하 부산경실련)이 6·3 지방선거 결과에 대해 전재수 더불어민주당 부산시장 후보 당선을 환영하면서도 공약 이행과 시정 책임성을 강조했다.

부산경실련은 4일 입장문을 내고 "부산 시민의 선택을 존중한다"며 "새 시정이 지역 위기를 극복하고 시민 삶을 개선하는 계기가 돼야 한다"고 밝혔다.

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 전재수 더불어민주당 부산시장 후보가 4일 오전 2시 59분 부산 부산진구에 위치한 자신의 선거사무소에서 부산시장 당선 소감을 전하고 있다. 2026.06.04

부산 경실련은 이번 선거를 단순한 정권 교체가 아닌 변화와 혁신 요구가 반영된 결과로 평가했다. 인구 감소와 청년 유출, 지역경제 침체, 산업 전환 지연 등 부산이 직면한 복합 위기에 대응해야 한다는 시민 요구가 드러났다는 것이다.

전재수 당선인이 제시한 해양수도 부산, 해양산업 육성, 북극항로 거점 조성, 인공지능 산업벨트 구축, 청년 일자리 확대, 돌봄 강화, 가덕도신공항 건설, 부울경 광역교통망 구축 등의 공약에 대해서는 방향성을 긍정적으로 평가했다.

다만 재원 조달과 실행 우선순위, 행정 권한 범위 등 구체성이 부족하다고 진단했다.

부산경실련은 "정책의 실현 가능성과 재정 계획, 추진 과정의 투명성이 핵심"이라며 공약의 구체화 필요성을 지적했다. 집권 여당 소속 시장이라는 점을 국가 지원 확보에 활용하되 중앙정치에 종속되지 않는 독립적 시정 운영도 주문했다.

지방의회 역할 변화도 요구했다. 부산경실련이 자체 조사한 제9대 부산지방의회 의원발의 조례 분석 결과를 언급하며, 유사 조례 반복 발의와 미래 전략 입법 부족 등 구조적 문제가 확인됐다고 지적했다. 제10대 지방의회는 정책 중심 의회로 전환해야 한다고 조언했다.

부산경실련은 새 시정과 지방의회가 우선 추진할 과제로 ▲해양수도 비전의 실질 성과화 ▲청년 정착 환경 조성 ▲기후위기 대응 ▲돌봄·복지 강화 ▲사회적경제 및 지역순환경제 회복 ▲시민참여와 지방분권 확대 등을 제시했다.

부산 경실련 관계자는 "선거 과정의 약속이 아닌 임기 동안의 실천이 중요하다"며 "시정과 의회를 지속적으로 감시하고 정책 대안을 제시하겠다"고 말했다.

ndh4000@newspim.com