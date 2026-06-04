김제 모악산 뮤직페스티벌 개막 임박…체험·먹거리 풍성

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케이윌·브브걸 등 인기 아티스트 출연·13~14일 개최

[김제=뉴스핌] 고종승 기자 = 전북 김제시가 오는 13~14일 모악산 금산사 잔디광장 일원에서 '2026 김제 모악산 뮤직페스티벌'을 열고 음악 공연과 체험 프로그램이 어우러진 힐링 축제를 선보인다.

김제시는 올해 페스티벌이 화려한 출연진과 다채로운 체험 프로그램을 갖추고 관람객 맞이에 나선다고 4일 밝혔다.

모악산 뮤직페스티벌[사진=김제시] 2026.06.04 lbs0964@newspim.com

공연은 첫날인 13일 케이윌과 가비엔제이가 무대에 오르며, 14일에는 브브걸과 제니스가 출연해 축제 분위기를 뜨겁게 달굴 예정이다.

시는 공연과 함께 다양한 체험 프로그램도 마련했다. 주요 프로그램으로는 '악기·키캡·오르골 만들기(유료)', '향기 테라피(유료)', '모악산 황톳길 걷기(무료)', '스탬프 투어' 등이 운영돼 관람객들에게 색다른 즐거움을 제공한다.

가족 단위 방문객을 위한 키즈존에서는 각종 놀이기구와 함께 버블쇼, 마술쇼가 진행돼 어린이와 부모가 함께 축제를 즐길 수 있도록 꾸며진다.

이와 함께 김제지역 우수 농특산물을 시중보다 저렴하게 구매할 수 있는 판매존과 먹거리·카페존도 운영해 방문객 편의를 높일 계획이다.

양유미 김제시 홍보축제실장은 "6월의 푸른 자연 속에서 방문객들이 음악과 체험, 먹거리를 함께 즐기며 힐링할 수 있도록 축제 준비에 최선을 다하겠다"고 말했다.

lbs0964@newspim.com