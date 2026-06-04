[2026 민심 충북] 김명식 진천군수 당선인 "군정 공백 메우고 민생 회복 집중"

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"격이 다른 진천으로 보답…공약 정교화해 미래 동력 삼겠다"

[진천=뉴스핌] 백운학 기자 = 더불어민주당 김명식 진천군수 당선인은 4일 "압도적인 지지로 생거진천의 새로운 미래를 선택해 주신 당원과 군민 여러분께 깊이 감사드린다"고 밝혔다.

김 당선인은 이날 당선 소감을 통해 "함께 경쟁한 이양섭 후보에게 심심한 위로의 말씀을 드린다"며 "이제 선거는 끝났다"고 말했다.

김명식(가운데) 진천군수 당선인.[사진=김명식 캠프] 2026.06.04 baek3413@newspim.com

그러면서 "당내 경선과 지방선거를 치르며 군민 사이에 크고 작은 상처가 있었다"며 "취임까지 남은 기간 동안 반 년 가까이 이어진 군정 공백을 메우고, 선거로 상처 입은 민심과 민생을 보듬는 데 집중하겠다"고 강조했다.

김 당선인은 또 "선거운동 과정에서 제시한 공약을 더욱 정교하게 다듬어 진천의 민생을 살리고 미래를 앞당기는 변화의 동력으로 삼겠다"고 밝혔다.

그는 마지막으로 "다시 한 번 선택해 준 군민 여러분께 감사드린다"며 "반드시 '격이 다른 진천'으로 보답하겠다"고 약속했다.

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