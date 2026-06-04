]2026 민심 충북] 이재영 증평군수 당선 "군민 선택, 증평 도약 명령…성과로 증명"

재선 성공…"스마트 컴팩트시티 완성·통합 군정 추진"

[증평=뉴스핌] 백운학 기자 = 이재영 충북 증평군수 당선인은 당선 소감을 통해 "오늘의 승리는 개인이 아닌 증평의 더 큰 도약을 선택해 준 군민의 승리"라며 "보다 확실하고 안정적인 군정을 바라는 군민의 명령을 무겁게 받들겠다"고 밝혔다.

이 당선인은 "군민 한 분 한 분의 목소리를 현장에서 들으며 증평이 나아갈 방향을 다시 확인했다"며 "증평을 멈추지 말고 약속한 일을 끝까지 완성하라는 선택이 분명했다"고 강조했다.

이재영 증평군수 당선인.[사진 = 이재영 캠프] 2026.06.04 baek3413@newspim.com

그는 "저를 지지해 준 분들께는 성과로 보답하고 지지하지 않은 분들의 뜻도 겸허히 받들겠다"며 "선거는 끝났고 이제는 통합과 실행, 성과로 답하겠다"고 말했다.

향후 군정 방향과 관련해 이 당선인은 "아이부터 어르신까지 모두가 살기 편한 스마트 컴팩트시티 증평을 완성하겠다"며 "청년이 떠나지 않고 도전할 수 있는 환경과 소상공인·농업인·기업인이 함께 성장하는 기반을 만들겠다"고 밝혔다.

또 "증평역 통행 불편 해소와 공동주택 문제 해결 등 주요 현안은 물론 군민 생활 속 작은 불편까지 챙기는 행정을 이어가겠다"며 "돌봄, 교통, 주거, 일자리, 문화·체육, 복지, 산업 전반에서 증평의 특성을 살린 압축도시 모델을 구축하겠다"고 설명했다.

이와 함께 "군정을 더욱 투명하게 운영하고 공약은 신속히 추진하며 예산은 꼼꼼히 집행하겠다"며 "성과를 군민에게 자주 보고하겠다"고 약속했다.

이 당선인은 "군민이 준 한 표의 무게를 잊지 않고 증평의 도약을 반드시 결과로 증명하겠다"며 "끝까지 함께한 선거운동원과 자원봉사자, 지지자들에게 감사드리고 선의의 경쟁을 펼친 상대 후보에게도 위로와 존중을 전한다"고 덧붙였다.

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