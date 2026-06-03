[2026 민심 충북] 김문근 단양군수 재선 성공..."실천과 성과로 보답하겠다"

100대 공약 이행 의지 강조…"화합과 통합으로 더 큰 단양 만들 것"

[단양=뉴스핌] 조영석 기자 =6·3 지방선거에서 재선에 성공한 국민의힘 김문근 단양군수 당선인이 군민들에게 감사의 뜻을 전하며 "군민의 선택을 무겁게 받들고 더욱 낮은 자세로 군민 곁에서 일하겠다"고 소회를 밝혔다.

김문근 당선인은 "길고도 쉽지 않았던 여정 속에서 끝까지 함께해 준 선거캠프 관계자와 자원봉사자, 지지자 여러분께 진심으로 감사드린다"며 "무엇보다 선거운동 기간 동안 따뜻하게 맞아주시고 힘을 보태주신 군민 여러분께 깊은 존경과 감사의 말씀을 드린다"고 말했다.

재선에 성공한 김문근 단양군수 당선자가 부인 송이화 여사와 함께 지지자들에게 당선인사를 하고 있다.[사진=김문근 캠프] 2026.06.03 choys2299@newspim.com

김 당선인은 이번 선거를 군민의 뜻을 다시 배우고 초심을 되새기는 소중한 시간이었다고 평가했다. 선거 기간 잠시 군정 일선에서 물러나 마을 어귀와 골목길, 농사 현장 등을 누비며 현장의 생생한 목소리를 직접 청취했다는 설명이다.

그는 "현장에서 들려주신 목소리 속에는 단양의 오늘과 내일이 담겨 있었다"며 "군민들과 직접 대화하며 미처 살피지 못했던 부족함을 돌아볼 수 있었고, 동시에 더 잘할 수 있다는 다짐과 자신감을 얻었다"고 전했다.

특히 김 당선인은 "이번 선거를 통해 거짓은 진실을 이길 수 없고 정의는 결코 사라지지 않으며 결국 모든 것은 바른 자리로 돌아간다는 '사필귀정'의 가치를 다시 한번 절실히 느꼈다"라며 군민들의 현명한 선택에 깊은 신뢰를 표했다.

향후 군정 운영에 대해서는 철저한 '공약 이행'을 예고했다. 김 당선인은 "군민들의 바람과 걱정, 기대를 담아 '100대 공약'을 마련했다"며 "이제는 선거가 아닌 실천의 시간인 만큼, 군민의 여망이 담긴 약속들을 하나하나 확실한 성과로 만들어 가겠다"고 강조했다.

재선 군수로서의 무거운 책임감도 피력했다. 김 당선인은 "지금 제 마음에 가장 크게 자리하고 있는 것은 당선의 기쁨이 아니라 군민의 선택에 대한 무거운 책임감"이라며 "다시 맡겨주신 4년의 시간을 결코 가볍게 여기지 않고 역사와 후대, 양심 앞에 부끄럽지 않은 군수가 되겠다"고 다짐했다.

이어 "더 많이 듣고 더 자주 현장을 찾으며 치열하게 고민하겠다"며 "군민이 피부로 체감할 수 있는 변화를 통해 신뢰받는 군정, 자랑스러운 단양을 만들겠다"고 약속했다.

마지막으로 김 당선인은 선거 치열한 경쟁을 펼친 상대 후보들에게도 따뜻한 위로와 화합의 손길을 내밀었다.

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