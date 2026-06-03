[6·3 지선 경기] 투표소 곳곳 '폭행·소란' 112신고 36건…오후 2시 현재

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[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 제9회 전국동시지방선거 본투표가 진행 중인 3일 경기도 남부 지역 투표소 안팎에서 투표 사무원을 폭행하거나 투표소 내부를 무단 촬영하는 등 사고가 잇따라 발생했다.

경기남부경찰청에 따르면 이날 투표가 시작된 오전 6시부터 오후 2시까지 관내 2397개 투표소에서 접수된 선거 관련 112 신고는 총 36건으로 집계됐다.

수원 인계동 행정복지센터 투표소 현장. [사진=김가현 기자]

신고 유형별로는 투표소 내 소란이 20건으로 가장 많았고 기타(선거 유세 차량 오인 등) 10건, 부정투표 의심 5건, 투표지 촬영·훼손 1건 순이었다.

김포시 고촌읍 투표소에서는 이날 낮 12시 40분께 60대 여성 A씨가 투표 사무원을 폭행하는 사건이 발생했다.

A씨는 투표용지를 받아 든 뒤 "내가 지지하는 후보자의 이름이 투표용지에 없다"며 강력히 항의하는 과정에서 고성을 지르고 자신을 제지하던 투표 사무원을 밀치고 폭행했다.

경찰은 A씨를 공직선거법 위반(선거방해) 혐의로 현행범 체포해 정확한 경위를 조사 중이다. 수원시 매교동 투표소에서는 오전 9시 20분께 80대 유권자 B씨로부터 충격적인 폭로성 신고가 접수됐다. B씨는 "기표소로 들어가기 전 투표 사무원이 특정 후보에게 투표할 것을 은밀히 권유했다"고 주장했다.

경찰은 즉시 현장에 출동해 선관위 관계자 및 해당 사무원을 상대로 실제 선거 관여 행위가 있었는지 사실관계를 집중 확인하고 있다.

화성시 병점동 투표소에서는 오전 9시 40분께 한 남성 유권자가 기표소 주변 등 투표소 내부를 자신의 휴대전화로 촬영하다가 선거관리 관계자들에게 덜미를 잡혔다.

공직선거법상 투표소 내부 촬영은 엄격히 금지돼 있어 관계자의 제지를 받았으며 경찰 확인 결과 다행히 투표장 밖 복도에서 촬영한 부분 등은 위반 사항이 아닌 것으로 정리돼 계도 조치됐다.

안산시 선부1동 투표소에서는 오전 8시 26분께에는 투표 사무원의 실수로 유권자에게 투표용지 1장이 추가로 잘못 교부됐다가 즉석에서 회수되는 아찔한 상황이 연출됐다. 현장은 잠시 부정투표 의혹으로 술렁였으나 단순 행정 착오로 확인됐다.

광주시 신현동 투표소에서는 70대 남성이 "투표용지를 2장만 받았다. 부정선거가 의심된다"고 112에 신고했으나 선관위 전산 확인 결과 3장이 정상 출력된 것으로 밝혀져 오인 종결됐다. 오전 8시 30분께 하남시 감일동에서도 용지 미교부 항의 소동이 있었으나 이 역시 단순 착오로 확인됐다.

경기남부경찰청은 현재 전 경찰관의 연가 가동을 중지하는 최고 경비 단계인 '갑호비상'을 유지하고 있다. 도내 32개 경찰서에 각각 30여 명씩 총 960여 명의 상시 검거 인력을 대기 조치했으며 기동대 10개 중대와 광역예방순찰대 4개 팀 등 총 750여 명을 추가 투입해 투표소 주변 순찰을 촘촘히 전개하고 있다.

1141world@newspim.com