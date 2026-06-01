남해군, 공공배달앱 '먹깨비'와 할인 이벤트 진행…소비 촉진·생활비 경감

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남해사랑상품권 할인 제공

소상공인 매출·군민 지원

[남해=뉴스핌] 최민두 기자 = 경남 남해군이 공공배달앱 '먹깨비'와 남해사랑상품권을 연계한 할인 행사를 6월부터 7월까지 두 달간 진행해 지역 소비 촉진에 나선다.

군은 공공배달앱 이용 활성화와 군민 생활비 부담 경감을 위해 '남해사랑상품권 연계 할인 이벤트'를 추진한다고 1일 밝혔다.

경남 남해군 공공배달앱 먹깨비 '남해사랑상품권 연계 할인 이벤트' 안내 포스터[사진=남해군]2026.06.01

행사 기간 먹깨비에서 1만5000원 이상 주문 후 남해사랑상품권으로 결제하면 2000원을 즉시 할인받을 수 있다. 할인 금액은 결제 단계에서 자동 반영되며 예산이 소진되면 행사 기간에 관계없이 조기 종료된다.

남해군은 또 먹깨비 앱 결제수단에 남해사랑상품권뿐 아니라 최근 지급 중인 '고유가 피해지원금'과 '경남도민 생활지원금'을 포함해 군민이 다양한 지원금을 비대면 주문에도 활용할 수 있도록 했다.

군은 이를 통해 배달앱 이용 편의를 높이는 동시에 지역 소상공인 매출 확대를 유도한다는 방침이다. 군은 앞서 4~5월 진행한 '만원의 행복' 행사에서 공공배달앱 주문 건수와 이용자가 늘어나는 등 이용 활성화 효과를 확인했다고 설명했다.

군은 이번 남해사랑상품권 연계 할인 행사도 지역 내 소비를 늘리고 배달앱 정착을 앞당기는 계기가 될 것으로 내다봤다.

군 관계자는 "지원금과 남해사랑상품권을 활용해 할인 혜택도 누리고 지역 경제도 살리는 이번 이벤트에 군민 여러분의 많은 관심과 동참을 부탁드린다"고 말했다.

m25322532@newspim.com