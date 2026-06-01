남해군, 공공배달앱 '먹깨비'와 할인 이벤트 진행…소비 촉진·생활비 경감

AI 핵심 요약beta
- 경남 남해군이 1일부터 7월까지 공공배달앱 먹깨비와 남해사랑상품권 연계 할인 행사를 진행했다
- 먹깨비에서 1만5000원 이상 주문 후 상품권으로 결제 시 2000원 즉시 할인되며 예산 소진 시 조기 종료된다
- 남해군은 각종 지원금도 결제수단에 포함해 군민 부담을 줄이고 배달앱 정착과 지역 소상공인 매출 확대를 추진했다
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소상공인 매출·군민 지원
[남해=뉴스핌] 최민두 기자 = 경남 남해군이 공공배달앱 '먹깨비'와 남해사랑상품권을 연계한 할인 행사를 6월부터 7월까지 두 달간 진행해 지역 소비 촉진에 나선다.
군은 공공배달앱 이용 활성화와 군민 생활비 부담 경감을 위해 '남해사랑상품권 연계 할인 이벤트'를 추진한다고 1일 밝혔다.
행사 기간 먹깨비에서 1만5000원 이상 주문 후 남해사랑상품권으로 결제하면 2000원을 즉시 할인받을 수 있다. 할인 금액은 결제 단계에서 자동 반영되며 예산이 소진되면 행사 기간에 관계없이 조기 종료된다.
남해군은 또 먹깨비 앱 결제수단에 남해사랑상품권뿐 아니라 최근 지급 중인 '고유가 피해지원금'과 '경남도민 생활지원금'을 포함해 군민이 다양한 지원금을 비대면 주문에도 활용할 수 있도록 했다.
군은 이를 통해 배달앱 이용 편의를 높이는 동시에 지역 소상공인 매출 확대를 유도한다는 방침이다. 군은 앞서 4~5월 진행한 '만원의 행복' 행사에서 공공배달앱 주문 건수와 이용자가 늘어나는 등 이용 활성화 효과를 확인했다고 설명했다.
군은 이번 남해사랑상품권 연계 할인 행사도 지역 내 소비를 늘리고 배달앱 정착을 앞당기는 계기가 될 것으로 내다봤다.
군 관계자는 "지원금과 남해사랑상품권을 활용해 할인 혜택도 누리고 지역 경제도 살리는 이번 이벤트에 군민 여러분의 많은 관심과 동참을 부탁드린다"고 말했다.
m25322532@newspim.com