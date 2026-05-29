지리홀딩그룹, 신에너지차 229만대 판매…전체의 56%

AI 핵심 요약beta
- 지리홀딩그룹이 29일 2025년 지속 가능 경영 보고서를 발간했다
- 2025년 신에너지차 판매는 229만대로 전체의 56%를 차지했다
- 재생 전력 100%·탄소감축 성과를 바탕으로 2045년 전 과정 탄소중립을 추진한다
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[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 지리홀딩그룹은 2025년 지속 가능 경영 보고서를 발간했다고 29일 밝혔다. 지난해 전체 판매량은 412만대였으며, 이 중 신에너지 자동차는 229만대로 전년 대비 58% 증가했다. 신에너지차가 전체 판매량에서 차지하는 비율은 56%다.
지리홀딩은 친환경 제조 부문에서도 성과를 냈다. 26개의 국가급 친환경 공장, 13개의 폐기물 제로 공장, 5개의 탄소 제로 공장을 운영 중이다. 계열사인 지리자동차는 생산 공장 전반에서 재생 전력 사용률 100%를 달성했으며, 공급망 전반에서 147만6000톤의 탄소 배출을 감축했다. 이는 2020년 대비 25.5% 감소한 수치다.
지리자동차는 폐차 자재 회수 및 활용률 97.9%, 전체 차량 평균 재활용률 98.3%를 기록했다. 친환경 라이드헤일링 플랫폼 '차오차오 모빌리티'는 2025년 사용자들에게 84억 6000만km 이상의 이동 서비스를 제공하며 탄소 배출량을 120만톤 이상 감축했다.
지리홀딩은 중국 전역에 1000개 이상의 메탄올 충전소를 구축했으며, 메탄올-전기 기술을 해상 운송 등 다른 분야에도 적용했다.
지리홀딩은 2030년까지 제조 영역 전반에서 재생 전력 사용량 100%를 달성하고 2022년 대비 차량당 제조 탄소 배출 강도를 80% 이상 줄이는 것을 목표로 하고 있다. 2045년 전 과정 탄소 중립을 추진할 계획이다.
y2kid@newspim.com